KL Rahul Gives important advice to Sunil Shetty in birthday wish Says please rest more ससुर जी प्लीज ऐसा जरूर करें...केएल राहुल ने सुनील शेट्टी को बर्थडे विश में दी अहम सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़KL Rahul Gives important advice to Sunil Shetty in birthday wish Says please rest more

ससुर जी प्लीज ऐसा जरूर करें...केएल राहुल ने सुनील शेट्टी को बर्थडे विश में दी अहम सलाह

केएल राहुल ने सुनील शेट्टी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। स्टार बल्लेबाज ने अपने ससुर को एक अहम सलाह दी है। दिग्गज अभिनेता सुनील 64 साल के हो गए हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:03 PM
share Share
Follow Us on
ससुर जी प्लीज ऐसा जरूर करें...केएल राहुल ने सुनील शेट्टी को बर्थडे विश में दी अहम सलाह

आज (11 अगस्त) दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह 64 साल के हो गए हैं। वह तीन दशक के एक्टिंग करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। सुनील के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उन्हें सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर करीबी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुनील के दामाद केएल राहुल ने भी उन्हें बर्थडे विश किया है। हालांकि, स्टार बल्लेबाज राहुल ने बर्थडे विश में अपने ससुर जी को एक अहम सलाह भी दी है। उन्होंने सुनील से ज्यादा आराम करने की गुजारिश की है। वह चाहते हैं कि सुनील काम के साथ-साथ ऐसा जरूर करें।

राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए सुनील को बर्थडे विश किया। तस्वीर में राहुल, सुनील के अलावा अहान शेट्टी हैं। राहुल ने पोस्ट में लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो अज्जा सुनील शेट्टी। आपका हर काम हमें प्रेरणा देता है। और प्लीज ज्यादा आराम करें।'' बता दें कि राहुल की 2023 में सुनील की बेटी अथिया शेट्टी से शादी हुई थी। यह शादी सुनील के खंडाला स्थित फार्महाउस में हुई थी। अथिया कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। राहुल और अथिया की एक बेटी है, जिसका नाम इवारा है। इवारा का जन्म 24 मार्च 2025 को हुआ।

ये भी पढ़ें:इग्लैंड को हराने के बाद KL को क्यों किया रोहित और विराट का जिक्र? जानिए क्या कहा
केएल राहुल पोस्ट

33 वर्षीय राहुल ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर प्रभावी प्रदर्शन किया। उन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 10 पारियों में 532 रन बनाए। वह सीरीज में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उनके बल्ले से दो शतक और तीन अर्धशतक निकले। भारत ने आखिरी टेस्ट मैच लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला था। सुनील इस मैच के दौरान स्टेडियम में भारतीय टीम को चीयर करते हुए नजर आए थे। भारत ने ओवल में 6 रनों से रोमांचक जीत हासिल कर सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। इंग्लैंड को आखिरी दिन 35 रनों की जरूरत थी लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बाजी पलट दी।

KL Rahul
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |