IND vs AFG: केएल राहुल के बाहर होने पर भड़के फैंस, उठी इंसाफ की मांग; फैंस बोले- वे लैब के चूहे की तरह…

केएल राहुल अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर किए गए हैं। शुभमन गिल और गौतम गंभीर के इस फैसले पर फैंस ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि राहुल के साथ ही सभी एक्सपेरिमेंट क्यों होते हैं।

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जैसे ही प्लेइंग XI का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। टीम इंडिया में तीन बदलाव हुए हैं। हर्ष दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह मिली है। वहीं केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया है। फैंस केएल राहुल को टीम से बाहर किए जाने पर नाराज है। उनका कहना है कि सभी एक्सपेरिमेंट केएल राहुल के साथ ही क्यों किए जाते हैं।

एक फैन ने X पर लिखा, ‘केएल राहुल को आराम दिया गया है, जो अगली दो टी20 सीरीज नहीं खेल रहे हैं, जबकि अय्यर टीम में हैं।’

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में केएल राहुल नंबर-5 पर खेले, मगर दूसरे टी20 में ईशान किशन को नंबर-4 पर खिलाने के लिए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बैटिंग पोजिशन में बदलाव किया गया। अब राहुल को टीम से ही बाहर कर दिया गया है।

हालांकि गिल ने टॉस के दौरान साफ नहीं किया कि केएल राहुल को प्लेइंग XI से बाहर किया गया है या फिर आराम दिया गया है, लेकिन ये उनके साथ नाइंसाफी ही है।

वहीं एक फैन ने लिखा, ‘वे केएल राहुल के साथ लैब के चूहे जैसा बर्ताव करते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्हें बिना सोचे-समझे साइडलाइन कर दिया जाता है। गलत और बेतुका।’

वहीं एक फैन ने लिखा, ‘केएल राहुल आसान बलि का बकरा। उसने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।’

शुभमन गिल ने टॉस के दौरान कहा, ‘बहुत अच्छा विकेट लग रहा है। पहले बैटिंग भी करते। पिछले मैच में काफी गर्मी थी और यहां भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। यह उन एरिया में कंसिस्टेंट रहने के बारे में है जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम इस मैच में चेज करेंगे, और लगातार और आराम से बड़े स्कोर का चेज करना एक ऐसा एरिया है जहां हम अभी तक टिक नहीं कर पाए हैं। आज हम इसी पर ध्यान देंगे। तीन बदलाव। प्रसिद्ध, हर्ष और नीतीश रेड्डी वापस आ गए हैं।’

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान प्लेइंग XI अफ़गानिस्तान (प्लेइंग XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी, फ़रीद अहमद मलिक