केएल राहुल ने कहा है कि वह न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहां की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना मुश्किल हैं, इस वजह से उन्होंने यहां पर सफल हो चुके बल्लेबाजों के फुटेज भी देखे।

न्यूजीलैंड में केएल राहुल की पहली टेस्ट पारी के पीछे कई महीनों की मेहनत थी। वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन ओपनर राहुल ने 136 रन बनाए। वह सईद अनवर के बाद ऐसे दूसरे एशियाई ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने सभी चार सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाए हैं। राहुल ने बाद में बताया कि वह "पिछले छह-सात महीनों से न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे थे।" राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 290 गेंदों पर 136 रन की पारी खेली जो उनका 13वां टेस्ट शतक है। इस शतक से वह सेना (एसईएनए - (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने। उनकी पारी की बदौलत भारत ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 486 रन बनाकर 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

मैं मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जाहिर है, जब आप इतने लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने करियर के अंत तक आप यही चाहते हैं कि आपको अलग-अलग देशों में खुद को चुनौती देने और बेहतरीन गेंदबाज़ी आक्रमणों के खिलाफ खेलने का मौका मिले।"

उन्होंने आगे कहा, "न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां कई बल्लेबाजों को रन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है, यहां की परिस्थितियां काफी मुश्किल होती हैं। इसलिए मैं यहां एक टेस्ट मैच खेलना चाहता था। मैं और भी ज्यादा मैच खेलना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले मुझे यहां खेलने का मौका नहीं मिला था। इसलिए जब मुझे यह मौका मिला, तो मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। यही वजह है कि मैंने यहां जल्दी आने का फैसला किया, ताकि मैं यहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकूं, क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड आकर रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का पहले कोई अनुभव नहीं था।"

उन्होंने कहा, "मैं पिछले छह-सात महीनों से न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहा था और अपनी तैयारी (होमवर्क) कर रहा था। मैं उन खिलाड़ियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने यहां रन बनाए हैं और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो, इसके लिए काफी तैयारी और होमवर्क करना पड़ा। और जब आप अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेते हैं, तो मैदान पर खेलना थोड़ा आसान हो जाता है।" इस होमवर्क का एक हिस्सा उन बल्लेबाजों के फुटेज देखना था, जो यहां के मैदानों पर सफल रहे थे।

खिलाड़ियों के कुछ वीडियो मंगाए राहुल ने विस्तार से बताया, "मैंने यहां पिछले कुछ सालों का टेस्ट क्रिकेट देखा। यहां इंग्लैंड खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला और हाल ही में वेस्टइंडीज भी यहां आई थी। इसलिए मैंने एनालिस्ट्स से उन खिलाड़ियों के कुछ वीडियो मंगाए, जिन्होंने यहां रन बनाए हैं। इनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे - खासकर टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज। मुझे नहीं लगता कि मैं हैरी ब्रूक जैसा खेल सकता हूँ, लेकिन यह देखना दिलचस्प था कि रन बनाने के कई अलग-अलग तरीके हैं और यहाँ अलग-अलग तरह के खिलाड़ी सफल रहे हैं।"

“इससे मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला कि न्यूजीलैंड में रन बनाना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए एक बहुत स्पष्ट गेम प्लान की जरूरत होती है। इसलिए मैंने अपने कोच से बात की और तय किया कि मेरे लिए सबसे अच्छा गेम प्लान क्या हो सकता है। हमने इस पर चार-पांच महीने तक काम किया।”

राहुल ने यह भी बताया कि टेस्ट ओपनर के तौर पर वापसी करने से उन्हें अपनी लय वापस पाने में कैसे मदद मिली, और दूसरे ओपनिंग बल्लेबाजों को देखने से उन्हें अपना फॉर्म फिर से हासिल करने में कैसे मदद मिली। राहुल ने कहा, "इससे बहुत मदद मिली। 15-18 महीने तक मैं ओपनिंग नहीं कर रहा था, बल्कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था। उस दौरान मुझे गेंद पर बल्ले के संपर्क को महसूस करने की आदत पड़ गई थी। जब मैंने फिर से ओपनिंग शुरू की, तो मैंने नेट्स में इस पर खास तौर पर काम किया। कभी-कभी मैंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान कम गेंदों को खेलने की रणनीति अपनाई।"