KL Rahul IND vs NZ Test Match: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह सभी SENA देशों में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने हैं।

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक जड़ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने जब भारतीय टीम को एक सधी हुई शुरुआत की दरकार थी त राहुल ने जायसवाल के साथ यह जिम्मा उठाया। जायसवाल तो कुछ ओवर के बाद आक्रामक रूप में आ गई और कीवी गेंदबाजों पर प्रहार करने लगे। हालांकि राहुल ने संयम बरकरार रखा। उन्होंने मैच के दूसरे दिन अपनी फिफ्टी पूरी की। तीसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर मैदान पर उतरे तो राहुल ने अपनी पारी को जारी रखते हुए शतक पूरा किया। केएल राहुल ने 207 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के के साथ यह सेंचुरी पूरी की। राहुल के टेस्ट करियर का यह 13वां शतक है, जिसमें से 10वां शतक घर के बाहर आया है।

केएल राहुल ने रचा इतिहास न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ केएल राहुल ने सभी SENA देशों में सेंचुरी जड़ने की अपनी लिस्ट पूरी कर ली है। केएल राहुल बतौर भारतीय ओपनर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी, ऑलओवर 5वें भारतीय बने हैं। राहुल से पहले इस लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का नाम शामिल है।

राहुल सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले दूसरे एशियाई ओपनर भी हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ पाकिस्तान के सईद अनवर ने किया था।

केएल राहुल की यह पारी बेहद खास 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले केएल राहुल न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। जी हां, और अपने पहले ही रेड बॉल गेम में उन्होंने यहां सेंचुरी जड़ दी है। राहुल ने यशस्वी जायसवालके साथ पारी का आगाज किया था। पहले कुछ ओवर संभलकर बैटिंग करने के बाद जायसवाल ने तो न्यूजीलैंड के गेंदबजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, मगर राहुल संयम के साथ क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने लगभग 100 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। वह SENA देशों में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम एक 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। अब उन्होंने शतक जड़ कमाल कर दिया है।

यशस्वी जायसवाल के 85 रन पर आउट होने के बाद केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ भारतीय पारी को संभाला और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई।