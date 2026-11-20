KL Rahul IND vs NZ: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में फिफ्ठी ठोक इतिहास रचा। वह सभी SENA देशों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। यह कारनाम सुनील गावस्कर तक नहीं कर पाए।

केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की दमदार फिफ्टी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने दूसरे दिन के अंत तक पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। मेजबान टीम के पास अभी भी 209 रनों की बढ़त है। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। जायसवाल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वह शतक के भी हकदार थे, हालांकि मैट हेनरी ने उन्हें 85 के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जायसवाल ने जहां तेज तर्रा अंदाज में बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड पके गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की। वहीं केएल राहुल बेहद शांत अंदाज में खेल रहे थे। जायसवाल के आउट होने के बाद राहुल ने अपनी फिफ्टी पूरी की और इतिहास रचा।

केएल राहुल की न्यूजीलैंड में पहली फिफ्टी 34 साल के केएल राहुल का टेस्ट डेब्यू 2014 में हुआ था और वह अपना 71वां टेस्ट खेल रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह उनका पहला मुकाबला है। जी हां, न्यूजीलैंड में अपने टेस्ट करियर का पहला मुकाबले खेलते हुए राहुल ने फिफ्टी लगाई और दूसरे दिन के अंत तक वह 52 रन बनाकर नाबाद रहे। राहुल ने अभी तक अपनी पारी में 116 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाए हैं। मैच के तीसरे दिन उनकी नजरें इस फिफ्टी को सेंचुरी में तबदील करने पर होगी।

केएल राहुल बने पहले भारतीय ओपनर केएल राहुल न्यूजीलैंड में इस फिफ्टी के साथ SENA देशों में कम से कम एक टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। जी हां, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे कई दिग्गज ओपनर आए मगर आज तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन सभी 4 देशों में कोई भी ओपनर फिफ्टी नहीं लगा पाया।

सभी SENA देशों में 50+ रन बनाने वाले भारतीय ओपनर

टेस्ट - केएल राहुल*

वनडे - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शिखर धवन

T20I - अभिषेक शर्मा