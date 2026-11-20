केएल राहुल ने न्यूजीलैंड में 50 रन बनाते ही रचा इतिहास, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हुआ पहली बार
KL Rahul IND vs NZ: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में फिफ्ठी ठोक इतिहास रचा। वह सभी SENA देशों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। यह कारनाम सुनील गावस्कर तक नहीं कर पाए।
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की दमदार फिफ्टी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने दूसरे दिन के अंत तक पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। मेजबान टीम के पास अभी भी 209 रनों की बढ़त है। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। जायसवाल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वह शतक के भी हकदार थे, हालांकि मैट हेनरी ने उन्हें 85 के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जायसवाल ने जहां तेज तर्रा अंदाज में बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड पके गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की। वहीं केएल राहुल बेहद शांत अंदाज में खेल रहे थे। जायसवाल के आउट होने के बाद राहुल ने अपनी फिफ्टी पूरी की और इतिहास रचा।
केएल राहुल की न्यूजीलैंड में पहली फिफ्टी
34 साल के केएल राहुल का टेस्ट डेब्यू 2014 में हुआ था और वह अपना 71वां टेस्ट खेल रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह उनका पहला मुकाबला है। जी हां, न्यूजीलैंड में अपने टेस्ट करियर का पहला मुकाबले खेलते हुए राहुल ने फिफ्टी लगाई और दूसरे दिन के अंत तक वह 52 रन बनाकर नाबाद रहे। राहुल ने अभी तक अपनी पारी में 116 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाए हैं। मैच के तीसरे दिन उनकी नजरें इस फिफ्टी को सेंचुरी में तबदील करने पर होगी।
केएल राहुल बने पहले भारतीय ओपनर
केएल राहुल न्यूजीलैंड में इस फिफ्टी के साथ SENA देशों में कम से कम एक टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। जी हां, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे कई दिग्गज ओपनर आए मगर आज तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन सभी 4 देशों में कोई भी ओपनर फिफ्टी नहीं लगा पाया।
टी20 क्रिकेट में यह कारनामा सिर्फ अभिषेक शर्मा ने किया है, जबकि वनडे में 5 भारतीय ओपनर सेना देशों में कम से कम एक फिफ्टी लगा चुका है। वनडे में सेना देशों में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और शिखर धवन हैं।
सभी SENA देशों में 50+ रन बनाने वाले भारतीय ओपनर
टेस्ट - केएल राहुल*
वनडे - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शिखर धवन
T20I - अभिषेक शर्मा
तीसरे दिन भारत का प्लान
तीसरे दिन टीम इंडिया की नजरें केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड पर बढ़त हासिल करने पर होगी। भारत के पास अभी शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज है जो समय आने पर रनों की गति को तेजी से भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर तीसरा दिन के पहले सेशन में कम रन भी बने तो भारत के लिए कोई बुरी बात नहीं है। पहले सेशन में भारतीय बल्लेबाजों को विकेट बचाकर खेलना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें