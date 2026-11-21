न्यूजीलैंड की सरजमीं पर शतक जड़कर KL राहुल ने किया कमाल, सुनील गावस्कर और सुरिंदर अमरनाथ के क्लब में मारी एंट्री
न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक जड़कर केएल राहुल ने खास उपलब्धि हासिल की है। वे ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं। महान सुनील गावस्कर के क्लब में एंट्री मारी है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली है। इस शतक के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें एक उपलब्धि बेहद खास है। उन्होंने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपनी पहली ही टेस्ट पारी में शतक जड़ा है। वे ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले यह काम सुनील गावस्कर और सुरिंदर अमरनाथ ने किया था।
न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर थे। उन्होंने साल 1976 में ऑकलैंड के छोटे मैदान पर यह बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। सुनील गावस्कर ने उस मुकाबले में कीवी टीम के खिलाफ 116 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट पारी खेल रहे सुरिंदर अमरनाथ ने यह कारनामा किया था। उन्होंने कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी और 124 रनों की पारी खेली थी। अब इस सूची में लोकेश राहुल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट पारी खेलते हुए शतक जड़ा और सुनील गावस्कर और सुरिंदर अमरनाथ के खास क्लब में एंट्री मारी।
न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
सुनील गावस्कर (116) - ऑकलैंड, 1976
सुरिंदर अमरनाथ (124) - ऑकलैंड, 1976
केएल राहुल (124*) - वेलिंगटन, 2026
12 साल पहले डेब्यू, फिर न्यूजीलैंड में पहली पारी क्यों?
केएल राहुल वैसे तो दिसंबर 2014 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह उनकी पहली पारी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज आमतौर पर 6 साल के अंतराल पर खेलता है। जब जनवरी-फरवरी 2014 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तब केएल राहुल का डेब्यू नहीं हुआ था। उसके 10 महीने बाद हुआ। 2020 में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई तब केएल राहुल को टीम में नहीं चुना गया। ऐसे में 2026 में यह उनकी न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पहली टेस्ट सीरीज है और यह पहली पारी है। न्यूजीलैंड में अपनी इस पहली पारी में शतक जड़कर राहुल ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।
राहुल के शतक ने भारत को दिलाई मजबूती
गुरुवार से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला पहले पांच विकटों तक तो सही साबित हुआ, लेकिन हैनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के क्रीज पर जम जाने और शतकीय पारी खेलने के बाद लगा यह गलत था। न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने 368 रनों का स्कोर बनाया। हालांकि, शुभमन गिल का फैसला उस समय सही लगने लगा जब खेल में दिन बीतते-बीतते यह आभास हुआ कि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल होती जा रही है। भारत ने खेल के तीसर दिन तीसरे सत्र की शुरुआत तक 376 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड पर 8 रनों की बढ़त हासिल कर ली है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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