केएल राहुल बन गए बॉलर, 11 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मजबूरी में कराई गेंदबाजी

Feb 28, 2026 12:04 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केएल राहुल को हम एक बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, लेकिन 11 साल के बाद उन्होंने फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाजी की। मजबूरी में उनसे कर्नाटक की टीम को गेंदबाजी करानी पड़ी। ये सब रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हुआ है। 

केएल राहुल को हम एक बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, लेकिन वे टीम इंडिया के लिए टेस्ट, टी20 और वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर भी रहे हैं। यहां तक कि अभी भी वनडे क्रिकेट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन अब उनका एक और रूप दुनिया को देखने को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही केएल राहुल ने कभी गेंदबाजी में हाथ नहीं आजमाया हो, लेकिन शनिवार 28 फरवरी को उन्होंने अपने हाथ गेंदबाजी के लिए खोले। हालांकि, मजबूरी में उनको गेंदबाजी के लिए आना पड़ा।

दरअसल, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच हुबली में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसी मैच के पांचवें दिन के पहले सेशन में केएल राहुल ने दो ओवर गेंदबाजी की। अक्टूबर 2015 के बाद अब फरवरी 2026 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाजी की। जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाज जब आउट नहीं हो रहे थे तो कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल से भी गेंदबाजी करा दी। उन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए और अगले ओवर में एक मौका भी बनाया, लेकिन उसमें 10 रन भी खर्च किए।

केएल राहुल के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में एक विकेट दर्ज है, जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत में कुछ मैचों में उन्होंने गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन विकेट नहीं मिला। रणजी ट्रॉफी 2026 के फाइनल में उनको विकेट मिल सकता था, लेकिन मयंक अग्रवाल ने कैच छोड़ दिया। उधर, सोशल मीडिया पर केएल राहुल की सब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल बल्लेबाजी में नंबर एक से लेकर नंबर सात तक खेल चुके हैं, विकेटकीपर भी रहे हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं और अब गेंदबाजी भी करने पर उतर आए हैं।

केएल राहुल ने 9 पारियों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाजी की है, लेकिन वह 10 साल पहले की बात है। उनके हाथ में गेंद देखकर और उनकी ऑफ स्पिन देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि आमतौर पर उनके हाथ में बल्ला होता है या विकेटकीपर के दस्ताने या फिर वे स्लिप में खड़े होते हैं। गेंदबाजी के लिए तो कभी उनको देखा ही नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले तो वैसे भी इतना क्रेज डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच लाइव देखने का नहीं होता था।

