केएल राहुल की एक साल की मेहनत लाई रंग, पता चल गई बड़ी पारी खेलने की ट्रिक

केएल राहुल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में दमदार शतक लगाया। राहुल ने कहा है कि घरेलू मैदान पर बाउंड्री लगाना मुश्किल होता है, ऐसे में उन्होंने एक- दो रन लेकर शतक बनाने पर ध्यान दिया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:04 PM
भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने एक दशक से भी ज्यादा के करियर में घरेलू मैदान पर सिर्फ दो टेस्ट शतक जड़े हैं लेकिन उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह इसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपना 11वां शतक जड़ा जबकि इससे पहले घरेलू मैदान पर शतक 2016 में चेन्नई में इसी टीम के खिलाफ लगा था।

दिन का खेल खत्म होने के बाद जब राहुल से घरेलू मैदान पर बने सिर्फ दो शतकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘’नहीं पता, सच में। लेकिन मैंने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी की लय बनाए रखने पर काम किया है। बस उन सभी दौर का आनंद ले रहा हूं जो मेरे लिए इतने रोमांचक नहीं होते।''

पिछले एक साल में राहुल ने किया बदलाव

केएल राहुल ने कहा कि वह घरेलू मैदान पर खेलते हुए एक और दो रन लेने पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह ऐसा पहले नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा, ‘’जब आप विदेश में अतिरिक्त उछाल के साथ स्विंग वाली परिस्थितियों में खेलते हैं तो ऐसा करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और जब आप घर वापस आते हैं और जब तीन स्पिनर खेल रहे होते हैं तो आपको एक रन लेकर स्कोर बढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि बाउंड्री इतनी आसानी से नहीं लगतीं।''

राहुल ने कहा, ‘’यह ऐसी चीज है जिस पर मैंने काम किया है और मुझे इसका आनंद लेने के लिए मानसिक बदलाव की जरूरत थी। मैंने कड़ी मेहनत का आनंद लेने के साथ एक या दो रन बनाकर शतक बनाने पर काम किया। मैंने पिछले एक साल में इसी पर काम किया है।'' उन्होंने कहा, ‘’मुझे लगता है कि यही एकमात्र अंतर है जो मैं पहले घरेलू मैदान पर खेलते समय उतना अच्छा नहीं कर पाता था।''

