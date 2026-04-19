KKR vs RR Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा, जानें

KKR vs RR Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच ईडना गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

KKR vs RR Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आज का आईपीएल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -अजिंक्य रहाणे और रियान पराग- आधा घंटा पहले यानी 3 बजे मैदान पर उतरेगी। आरआर की टीम इस सीजन गजब की फॉर्म में चल रही है। हालांकि पिछले मैच में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज उनकी नजरें कोलकाता के खिलाफ जीत के ट्रैक पर लौटने पर होगी। वहीं 6 में से 5 मैच हारने वाली मेजबान कोलकाता की टीम पहली जीत का स्वाद चखना चाहेगी। आईए एक नजर केकेआर वर्सेस आरआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

KKR vs RR पिच रिपोर्ट ईडन गार्डन्स के मैदान पर यह इस सीजन का पहला दिन का मैच है। सीजन की शुरुआत में कुछ बार बारिश के बाद, कोलकाता में गर्मी और उमस वाली गर्मी फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यह जगह स्पिनरों के लिए अच्छी रही है और तेज धूप में सतह के सूखने से, धीमे गेंदबाजों के लिए भी कुछ काम आ सकता है। विकेट धीमा होने की वजह से वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाएगी।

ईडन गार्डन्स IPL रिकॉर्ड मैच- 103

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 43 (41.75%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 58 (56.31%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 52 (50.49%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 49 (47.57%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 2 (1.94%)

हाईएस्ट स्कोर- 262/2

लोएस्ट स्कोर- 49

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 262/2

हर विकेट पर औसत रन- 27.97

हर ओवर पर औसत रन- 8.57

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 164.69

KKR vs RR हेड टू हेड कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही है। केकेआर को इस दौरान 16 तो आरआर को 14 जीत मिली है। वहीं दो मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल पाए। आज भी फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।

KKR vs RR स्क्वॉड कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा