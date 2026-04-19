KKR vs RR Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा, जानें
KKR vs RR Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का आईपीएल मैच ईडना गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
KKR vs RR Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आज का आईपीएल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस आरआर मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -अजिंक्य रहाणे और रियान पराग- आधा घंटा पहले यानी 3 बजे मैदान पर उतरेगी। आरआर की टीम इस सीजन गजब की फॉर्म में चल रही है। हालांकि पिछले मैच में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज उनकी नजरें कोलकाता के खिलाफ जीत के ट्रैक पर लौटने पर होगी। वहीं 6 में से 5 मैच हारने वाली मेजबान कोलकाता की टीम पहली जीत का स्वाद चखना चाहेगी। आईए एक नजर केकेआर वर्सेस आरआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
KKR vs RR पिच रिपोर्ट
ईडन गार्डन्स के मैदान पर यह इस सीजन का पहला दिन का मैच है। सीजन की शुरुआत में कुछ बार बारिश के बाद, कोलकाता में गर्मी और उमस वाली गर्मी फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यह जगह स्पिनरों के लिए अच्छी रही है और तेज धूप में सतह के सूखने से, धीमे गेंदबाजों के लिए भी कुछ काम आ सकता है। विकेट धीमा होने की वजह से वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाएगी।
ईडन गार्डन्स IPL रिकॉर्ड
मैच- 103
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 43 (41.75%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 58 (56.31%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 52 (50.49%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 49 (47.57%)
बिना रिजल्ट वाले मैच- 2 (1.94%)
हाईएस्ट स्कोर- 262/2
लोएस्ट स्कोर- 49
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 262/2
हर विकेट पर औसत रन- 27.97
हर ओवर पर औसत रन- 8.57
पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 164.69
KKR vs RR हेड टू हेड
कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही है। केकेआर को इस दौरान 16 तो आरआर को 14 जीत मिली है। वहीं दो मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल पाए। आज भी फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।
KKR vs RR स्क्वॉड
कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा
राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, रवि सिंह, शुभम दुबे, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें