KKR vs PBKS Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें
KKR vs PBKS Pitch Report IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 12वां मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। यह इस मैदान पर सीजन का दूसरा मैच होगा।
KKR vs PBKS Pitch Report IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 का 12वां मैच आज यानी सोमवार, 6 अप्रैल को ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस पीबीकेएस मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। कोलकाता की शुरुआत सीजन-19 में निराशाजनक रही है, टीम ने अभी तक खेले दोनों मैच हारे हैं। एक मैच में तो उन्हें अपने घर पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम शानदार लय में चल रही है। उन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं। आज केकेआर के खिलाफ उनकी नजरें जीत की हैट्रिक पूरी करने पर होगी।
KKR vs PBKS पिच रिपोर्ट
ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ा स्विंग मिलता है, मगर कुछ ओवर बाद मैच पूरी तरह से बल्लेबाजों का हो जाता है। लाइट्स में यहां चेज करने वाली टीमों को फायदा मिलता है, ओस अहम रोल अदा करती है। इस मैदान पर पंजाब ने केकेआर के खिलाफ 262 रन चेज किए थे। स्पिनर्स को ओस के चलते दूसरी पारी में दिक्कत हो सकती है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी।
ईडन गार्डन्स IPL आंकड़े
मैच- 101
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 43 (42.57%)
दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 57 (56.44%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 51 (50.50%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 49 (48.51%)
बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (0.99%)
हाईएस्ट स्कोर- 262/2
लोएस्ट स्कोर- 49
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 262/2
हर विकेट पर औसत रन- 27.94
हर ओवर पर औसत रन- 8.57
पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 165.88
KKR vs PBKS मैच पर बारिश का साया
कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबले पर बारिश का साया है। मैच धुलने की संभावना कम है, मगर कोलकाता के खराब मौसम को देखकर कहा जा सकता है कि मैच बीच-बीच में खेल को रोक सकती है, इससे खिलाड़ियों की लय पर असर पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें