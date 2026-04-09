Eden Gardens Weather Today: KKR vs LSG मैच पर भी बारिश का साया? जानें क्या फिर किर-किरा होगा मैच का मजा
KKR vs LSG Weather Report Today: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 15वां मैच आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैदान पर कोलकाता का पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।
KKR vs LSG Weather Report Today: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 9 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैदान पर हुआ केकेआर का पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। हालांकि आज भी कोलकाता का मौसम साफ नहीं है, सुबह तड़के वहां बहुत तेज बारिश हुई है। ऐसे में फैंस जानने को इच्छुक हैं कि क्या केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच के दौरान भी बारिश का साया है? क्या बारिश एक बार फिर आईपीएल मैच का मजा किरकिरा करेगी? आईए जानते हैं ईडन गार्डन्स वेदर रिपोर्ट में-
KKR vs LSG वेदर रिपोर्ट
9 अप्रैल यानी आज कोलकाता में बहुत गर्मी और नमी रहेगी। शहर पर काले बादल छाए हैं, जिससे सुबह भारी बारिश हुई। दोपहर में टेम्परेचर लगभग 33°C रहेगा, आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और रात 11-2 बजे के आसपास थोड़ी देर के लिए बारिश होगी। हालांकि, शाम होते-होते मौसम ठंडा होकर लगभग 26°C - 29°C तक होने की उम्मीद है, और ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा रहेगा।
AccuWeather के अनुसार, गुरुवार शाम को मैच के समय कोलकाता में बारिश की 0 परसेंट संभावना है। जबकि दोपहर में, बारिश की संभावना 20 से 66 परसेंट के आसपास रहती है, शाम 7 बजे तक बारिश का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे ईडन गार्डन्स में हालात बहुत अच्छे रहते हैं।
मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, और शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच बारिश की 0% संभावना है। शाम भर आसमान ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद है। फैन्स आराम से लाइट्स में पूरे, बिना रुकावट वाले 40 ओवर के गेम की उम्मीद कर सकते हैं।
KKR vs LSG स्क्वॉड
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, शाहबाज़ अहमद, एनरिक नोर्त्जे, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहसिन खान, वानिंदु हसरंगा
कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेट कीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुज़रबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें