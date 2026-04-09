Eden Gardens Weather Today: KKR vs LSG मैच पर भी बारिश का साया? जानें क्या फिर किर-किरा होगा मैच का मजा

KKR vs LSG Weather Report Today: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 15वां मैच आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैदान पर कोलकाता का पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।

KKR vs LSG Weather Report Today: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 9 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैदान पर हुआ केकेआर का पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। हालांकि आज भी कोलकाता का मौसम साफ नहीं है, सुबह तड़के वहां बहुत तेज बारिश हुई है। ऐसे में फैंस जानने को इच्छुक हैं कि क्या केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच के दौरान भी बारिश का साया है? क्या बारिश एक बार फिर आईपीएल मैच का मजा किरकिरा करेगी? आईए जानते हैं ईडन गार्डन्स वेदर रिपोर्ट में-

KKR vs LSG वेदर रिपोर्ट 9 अप्रैल यानी आज कोलकाता में बहुत गर्मी और नमी रहेगी। शहर पर काले बादल छाए हैं, जिससे सुबह भारी बारिश हुई। दोपहर में टेम्परेचर लगभग 33°C रहेगा, आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और रात 11-2 बजे के आसपास थोड़ी देर के लिए बारिश होगी। हालांकि, शाम होते-होते मौसम ठंडा होकर लगभग 26°C - 29°C तक होने की उम्मीद है, और ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा रहेगा।

AccuWeather के अनुसार, गुरुवार शाम को मैच के समय कोलकाता में बारिश की 0 परसेंट संभावना है। जबकि दोपहर में, बारिश की संभावना 20 से 66 परसेंट के आसपास रहती है, शाम 7 बजे तक बारिश का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे ईडन गार्डन्स में हालात बहुत अच्छे रहते हैं।

मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, और शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच बारिश की 0% संभावना है। शाम भर आसमान ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद है। फैन्स आराम से लाइट्स में पूरे, बिना रुकावट वाले 40 ओवर के गेम की उम्मीद कर सकते हैं।

KKR vs LSG स्क्वॉड लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, शाहबाज़ अहमद, एनरिक नोर्त्जे, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहसिन खान, वानिंदु हसरंगा