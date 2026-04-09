होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

KKR vs LSG Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

Apr 09, 2026 01:39 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

KKR vs LSG Pitch Report in Hindi: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज का आईपीएल मैच ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

KKR vs LSG Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

KKR vs LSG Pitch Report in Hindi: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 9 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। केकेआर का पिछला मैच इसी मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। हालांकि आज केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच के दौरान बारिश होने की उम्मीद काफी कम है। कोलकाता की सीजन-19 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। उन्हें पहले दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था, वहीं पंजाब से पिछला मैच धुलने के बाद जरूर उनका पॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली एलएसजी अपना पिछला मैच जीतकर यहां पहुंची है। लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया था। आईए आज जानते हैं केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच के दौरान पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है-

ये भी पढ़ें:गिल पर BCCI ने ठोका मोटा जुर्माना, GT की पहली जीत पर कप्तान से हुई ये गलती

KKR vs LSG पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स की पिच आईपीएल में पिछले कुछ समय से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रही है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, मगर इसके बाद पूरा खेल बैट्समैन ही चलाते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन होने पर बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैच उसी सतह पर खेले जाने की संभावना है जिसका उपयोग पिछले PBKS मुकाबले में किया गया था। मौसम एक बार फिर भूमिका निभा सकता है। खेल की पूर्व संध्या पर बादल छाए हुए थे, मैच के दिन सूर्यास्त के आसपास बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार दोनों दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। KKR vs LSG टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग कर सकती है, यहां लाइट्स में चेज करना आसान माना जाता है, ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है।

ये भी पढ़ें:मिलर की कोई गलती नहीं; सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर, बताया 1 रन ना लेने का कारण

Eden Gardens IPL आंकड़े

मैच- 102

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 43 (42.16%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 57 (55.88%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 51 (50.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 49 (48.04%)

बिना किसी नतीजे वाले मैच 2 (1.96%)

हाईएस्ट स्कोर- 262/2

लोएस्ट स्कोर- 49

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 262/2

प्रति विकेट औसत रन- 27.92

प्रति ओवर औसत रन- 8.57

पहले बल्लेबाजी का औसत स्कोर- 164.53

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants IPL 2026
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।