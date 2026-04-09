KKR vs LSG Live Cricket Score: लखनऊ के खिलाफ जीत का खाता खोलने उतरेगा कोलकाता, ईडन गार्डन्स में बारिश का साया

KKR vs LSG Live Cricket Score: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला गुरुवार को ईडन गार्डन्स में होगा। कोलकाता की टीम सीजन की शुरुआत में मिली हार के सिलसिले को तोड़कर अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगा, जबकि लखनऊ की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में कोलकाता ने तीन मुकाबले खेले हैं और दो गंवाए हैं, जबकि पंजाब के खिलाफ पिछला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी की और सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया।

पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है। मैच से पहले बादल छाए रहेंगे। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वहीं स्पिनर बीच के ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। बारिश होने के कारण गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलेगी, जिसके कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। कोलकाता और पंजाब के बीच पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

कोलकाता-लखनऊ संभावित प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिशेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर, कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी

कोलकाता-लखनऊ वेदर रिपोर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी बंगाल के गंगा वाले क्षेत्र से लेकर मन्नार की खाड़ी तक निम्न दबाव बनने के कारण यहां पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मैच से पहले भी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होने के कारण इस पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

टीम इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजाराबानी, सौरभ दुबे और नवदीप सैनी.

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), मिचेल मार्श, एडेन मारक्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।