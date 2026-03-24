रिंकू सिंह को कप्तान के तौर पर तैयार करे KKR, मोहम्मद कैफ ने दे दिया चौंकाने वाला बयान
पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ चाहते हैं कि तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना कप्तान रिंकू सिंह को बनाना चाहिए, क्योंकि वह फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं और यह एक अच्छा निवेश होगा।
IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करने वाले हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने केकेआर को एक बड़ी सलाह कप्तान को लेकर दी है। कैफ का कहना है कि केकेआर को रिंकू सिंह को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर ग्रूम करना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि यह केकेआर के लिए एक अच्छा निवेश होगा। रहाणे पिछले सीजन में भी टीम के कप्तान थे, लेकिन टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।
तीन बार की आईपीएल विजेता टीम केकेआर को इस सीजन कुछ चोटों की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। हर्षित राणा और आकाश दीप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि मथीशा पथिराना अभी तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से फिटनेस क्लीयरेंस हासिल नहीं कर पाए हैं। टीम के लिए गेंदबाजी तो एक चुनौती है ही, साथ ही साथ कप्तानी भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। यही कारण है कि कैफ ने कहा है कि यूपी की टीम के कप्तान रिंकू सिंह अच्छा प्रदर्शन खुद भी कर सकते हैं और कप्तान के तौर पर टीम को भी आगे ले जा सकते हैं।
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “KKR को रिंकू सिंह को भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहिए। रिंकू सिंह सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। हालांकि, वह टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह सभी फॉर्मेट में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मैं UP से हूं और मुझे पता है कि वह UP के लिए क्या करते हैं। बहुत सारे बल्लेबाज रन बनाते हैं, लेकिन उनके रन जीत के लिए आते हैं। इसलिए, वह लड़का तैयार है और UP की कप्तानी भी करता है।”
उन्होंने आगे कहा, "उसमें कप्तानी और बैटिंग दोनों को एक साथ संभालने की मानसिक ताकत है। उनके पास एक तैयार लड़का है। अब यह देखना बाकी है कि वे रहाणे के बाद उसे कप्तानी देते हैं, मिड-सीजन में देते हैं या उसे वाइस-कैप्टन बनाते हैं। बस उसे टीम में ले आओ, यह KKR के लिए एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट होगा।" कैफ ने यह भी कहा कि KKR ने रहाणे को कप्तान बनाने का फैसला थोड़ा देर से लिया।
रहाणे को लेकर कैफ ने कहा, "वह फैसला (रहाणे को कप्तान बनाने का) भी बहुत देर से लिया गया। रहाणे को ऑक्शन के आखिर में चुना गया था, जिसका मतलब है कि वह कप्तानी के प्लान में नहीं थे। ऐसा लगा कि जब उन्होंने वेंकटेश अय्यर के लिए INR 23-24 करोड़ खर्च किए तो वे भविष्य के कप्तान की तलाश में थे, लेकिन बाद में वे रहाणे के कप्तानी के अनुभव के कारण उनके साथ गए।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें