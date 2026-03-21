IPL 2026 से पहले KKR को लगा एक और तगड़ा झटका, अब ये भारतीय पेसर हुआ टूर्नामेंट से बाहर
IPL 2026 से पहले ऐसा लग रहा है कि केकेआर के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, क्योंकि एक और झटका इस टीम को लग गया है। एक और इंडियन पेसर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जो कि आकाश दीप हैं।
IPL 2026 से पहले ऐसा लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, क्योंकि एक और झटका इस टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले लग गया है। एक और इंडियन पेसर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जो कि आकाश दीप हैं। उनसे पहले हर्षित राणा भी आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के पेसर मथीषा पथिराना भी अभी तक फिट नहीं है। उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से टूर्नामेंट के लिए क्लियरेंस चाहिए। ऐसे में तेज गेंदबाजों के साथ केकेआर के लिए समस्या बनी हुई है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो आकाश दीप आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के एक टॉप अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि आकाश दीप इस सीजन नहीं खेलेंगे। KKR अधिकारी ने कहा, "दुर्भाग्य से, वह IPL से बाहर हो गए हैं, इस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं।" बंगाल के 29 साल के पेसर को पिछले साल अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये में खरीदा था। हर्षित राणा की अनुपस्थिति में वे इस टीम के मुख्य गेंदबाज होते।
आकाश दीप ने आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप में रिपोर्ट नहीं किया है, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है। पता चला है कि वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि, उनकी चोट की असल वजह अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि CoE मैनेजर्स से फ्रैंचाइजी के अधिकारियों ने खिलाड़ी को लेकर बातचीत की है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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