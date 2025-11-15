KKR Retention List: कोलकाता नाइट राइडर्स ने चौंकाया, रसेल और वेंकेट के अलावा इन्हें किया बाहर
संक्षेप: KKR Retained and Released Players List: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले पांच खिलाड़ियों से पीछा छुड़ाया है। जानिए, केकेआर ने किन-किन खिलाड़ियों रिटेन किया?
KKR Retained and Released Players List: तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। केकेआर ने मिनी ऑक्शन से पहले चौंकाया है। केकेआर ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। केकेआर ने ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और वेंकेट अय्यर समेत पांच खिलाड़ियों को बाहर किया है। वेस्टइंडीज के दिग्गज रसेल पहली बार 2014 में केकेआर से जुड़े थे। फ्रेंचाइजी ने वेंकटेश को पिछले साल मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। वहीं, केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को रिटेन कर लिया है। रहाणे की कप्तानी में कोलकाता ने आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। आईपीएल 2025 की विजेता टीम 18वें सीजन में तालिका में आठवें पायदान पर रही थी। केकेआर ने लेग स्पिनर मयंक मारकंडे मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया है। मारकंडे ने 30 लाख रुपये की फीस पर अपनी पुरानी टीम में वापसी की।
केकेआर रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनिथ सिसौदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन
केकेआर रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्खिया।
केकेआर से ट्रेड प्लेयर: मयंक मारकंडे
आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले केकेआर की टीम: अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनिथ सिसौदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन।