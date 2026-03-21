होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

KKR में कौन पूरी करेगा आंद्रे रसेल की कमी? हेड कोच ने उठाया नाम से पर्दा

Mar 21, 2026 08:57 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन किया और कहा कि वे आगे बढ़कर इस वेस्ट इंडीज के स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल की जगह भरेंगे।

KKR में कौन पूरी करेगा आंद्रे रसेल की कमी? हेड कोच ने उठाया नाम से पर्दा

कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आईपीएल 2026 से पहले कई सवाल है। पिछले सीजन के खराब प्रदर्शन से टीम ने क्या सीखा और वह इस सीजन क्या बेहतर कर सकती है? इसके अलावा काफी सालों से केकेआर के लिए फिनिशर की भूमिका अदा करने वाले आंद्रे रसेल की कमी कौन पूरी करेगा? बता दें, वेस्टइंडीज के इस हरफनमौला को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले ही रिलीज कर दिया था, जिसके बाद रसेल ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने टीम का साथ नहीं छोड़ा, वह इस सीजन केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें:IPL से पहले टूटा गेल की 175 रनों की पारी का रिकॉर्ड, आर्या देसाई ने रचा इतिहास

12 साल केकेआर को अपनी सेवाएं देने वाले रसेल ने टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई थी। उनकी अनुपस्थिति पर बात करते हुए, KKR के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन किया और कहा कि वे आगे बढ़कर इस वेस्ट इंडीज़ के स्टार खिलाड़ी की जगह भरेंगे।

KKR की प्री-सीज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेन वॉटसन, कप्तान अजिंक्य रहाणे और मेंटर ड्वेन ब्रावो के साथ मौजूद हेड कोच अभिषेक नायर ने टीम के युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया।

उन्होंने कहा, "आंद्रे रसेल कई सालों से इस फ्रेंचाइजी के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो कुछ किया है, उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा।

ये भी पढ़ें:ये हैं रवांडा की सचिन तेंदुलकर…15 साल की उम्र में शतक जड़ बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड

हालांकि, यह मौका मिलने का सीज़न है। हमारे पास रिंकू और रमनदीप हैं, जो आगे बढ़कर फ्रेंचाइजी के लिए कुछ खास कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। IPL में खेलते समय दबाव तो होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें और अपना नाम रोशन करें। हमारे सेटअप में कई युवा क्रिकेटर हैं, जो फ्रेंचाइजी की विरासत में अपना नाम पक्का कर सकते हैं।

रिंकू ने भारत और KKR के लिए यह जिम्मेदारी निभाई है, और रमनदीप ने भी उस सीज़न में हमारे लिए ऐसा किया था जब हमने चैंपियनशिप जीती थी। इसलिए, हमें उम्मीद है कि वे उन प्रदर्शनों को दोहराएंगे और इस फ्रेंचाइजी के लिए कुछ खास करेंगे।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Kolkata Knight Riders Andre Russell IPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।