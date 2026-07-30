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IPL 2027 ऑक्शन में KKR को खरीदना होगा नया कप्तान, कोलकाता के पास है अभी सिर्फ ये एक ऑप्शन

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को IPL 2027 के ऑक्शन में एक नया कप्तान खरीदना होगा या फिर उनके पास एक ही विकल्प है कि मौजूदा उपकप्तान रिंकू सिंह को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। 

Ajinkya Rahane KKR
अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार 30 जुलाई 2026 की सुबह अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल क्रिकेट से ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को भी झटका लगा, क्योंकि पिछले दो सीजन से वे टीम के कप्तान थे। केकेआर को अब आईपीएल 2027 से पहले नए कप्तान की घोषणा करनी होगी। केकेआर के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। ऐसे में कौन अगला कप्तान हो सकता है और केकेआर कैसे दूसरे कप्तान खरीद सकती है? ये जान लीजिए।

रहाणे के रिटायरमेंट से केकेआर में कैप्टेंसी पद खाली हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मौजूदा टीम को देखें तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है रिंकू सिंह का, जो इस समय टीम के वाइस कैप्टन हैं। हालांकि, रिंकू सिंह पर शायद केकेआर अभी के लिए भरोसा न जताए। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो यह कि उनकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि वे सिर्फ मैच फिनिशर हैं। गेंदबाजी बहुत कम करते हैं। एक और कारण यह है कि वह कैप्टेंसी मैटेरियल शायद केकेआर को लगते ही नहीं हैं। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है।

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अब क्या है केकेआर के पास ऑप्शन?

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नए कप्तान के लिए दो ऑप्शन हैं। एक तो यह कि वे आईपीएल 2027 ऑक्शन में किसी ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाएं, जो उन्हें लगता है कि वह कप्तानी कर सकता है और आने वाले कई सालों तक टीम के साथ जुड़ा रह सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि केकेआर की फ्रेंचाइजी ट्रेड विंडो से किसी ऐसे खिलाड़ी को ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़े, जो कप्तानी के लिए अच्छा विकल्प हो।

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हार्दिक पांड्या का नाम है सबसे ऊपर

मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या का नाम ट्रेड विंडो की चर्चा सबसे ऊपर है। केकेआर के निशाने पर वह हो सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा, जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जाना चाहें और एमआई उन्हें किसी के साथ ट्रेड करे। खिलाड़ी अपने आप किसी टीम से नहीं जुड़ सकता है। इसके अलावा बीच में कोई और ट्रेड हमें देखने को मिलेगी तो जाहिर है कि केकेआर उसमें इंटरेस्टेड जरूर होगी। हालांकि, उस खिलाड़ी का कैप्टेंसी मैटेरियल होना जरूरी है। खबरों की मानें तो हार्दिक एमआई से खुश नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए भी नई टीम होगी और केकेआर की जरूरत भी पूरी हो सकती है। हालांकि, बदले में एमआई किसे चाहेगी? ये दिलचस्प सवाल होगा। अगर ये ट्रेड डील आगे होती है तो।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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