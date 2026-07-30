IPL 2027 ऑक्शन में KKR को खरीदना होगा नया कप्तान, कोलकाता के पास है अभी सिर्फ ये एक ऑप्शन
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को IPL 2027 के ऑक्शन में एक नया कप्तान खरीदना होगा या फिर उनके पास एक ही विकल्प है कि मौजूदा उपकप्तान रिंकू सिंह को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए।
अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार 30 जुलाई 2026 की सुबह अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल क्रिकेट से ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को भी झटका लगा, क्योंकि पिछले दो सीजन से वे टीम के कप्तान थे। केकेआर को अब आईपीएल 2027 से पहले नए कप्तान की घोषणा करनी होगी। केकेआर के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। ऐसे में कौन अगला कप्तान हो सकता है और केकेआर कैसे दूसरे कप्तान खरीद सकती है? ये जान लीजिए।
रहाणे के रिटायरमेंट से केकेआर में कैप्टेंसी पद खाली हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मौजूदा टीम को देखें तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है रिंकू सिंह का, जो इस समय टीम के वाइस कैप्टन हैं। हालांकि, रिंकू सिंह पर शायद केकेआर अभी के लिए भरोसा न जताए। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो यह कि उनकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि वे सिर्फ मैच फिनिशर हैं। गेंदबाजी बहुत कम करते हैं। एक और कारण यह है कि वह कैप्टेंसी मैटेरियल शायद केकेआर को लगते ही नहीं हैं। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है।
अब क्या है केकेआर के पास ऑप्शन?
कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नए कप्तान के लिए दो ऑप्शन हैं। एक तो यह कि वे आईपीएल 2027 ऑक्शन में किसी ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाएं, जो उन्हें लगता है कि वह कप्तानी कर सकता है और आने वाले कई सालों तक टीम के साथ जुड़ा रह सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि केकेआर की फ्रेंचाइजी ट्रेड विंडो से किसी ऐसे खिलाड़ी को ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़े, जो कप्तानी के लिए अच्छा विकल्प हो।
हार्दिक पांड्या का नाम है सबसे ऊपर
मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या का नाम ट्रेड विंडो की चर्चा सबसे ऊपर है। केकेआर के निशाने पर वह हो सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा, जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से जाना चाहें और एमआई उन्हें किसी के साथ ट्रेड करे। खिलाड़ी अपने आप किसी टीम से नहीं जुड़ सकता है। इसके अलावा बीच में कोई और ट्रेड हमें देखने को मिलेगी तो जाहिर है कि केकेआर उसमें इंटरेस्टेड जरूर होगी। हालांकि, उस खिलाड़ी का कैप्टेंसी मैटेरियल होना जरूरी है। खबरों की मानें तो हार्दिक एमआई से खुश नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए भी नई टीम होगी और केकेआर की जरूरत भी पूरी हो सकती है। हालांकि, बदले में एमआई किसे चाहेगी? ये दिलचस्प सवाल होगा। अगर ये ट्रेड डील आगे होती है तो।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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