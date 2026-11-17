मथीशा पथिराना- मुस्तफिजुर रहमान सहित KKR ने 12 खिलाड़ियों को किया रिलीज, लेकिन 25 करोड़ी कैमरन ग्रीन टीम में, पूरी लिस्ट
सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने 2027 के संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी हैं। केकेआर ने अपने 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। हालांकि, सर्वाधिक कीमत वाले कैमरन ग्रीन को टीम में बरकरार रखा है।
आईपीएल 2027 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में बड़े फेरबदल किए हैं। फ्रेंचाइजी ने मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम के एक दो नहीं, बल्कि 12 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। हालांकि, पिछले मिनी ऑक्शन में सबसे महंगी कीमत पर बिके कैमरन ग्रीन को टीम ने रिटेन किया है। वे पिछले सीजन 25.20 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा बने थे।
केकेआर की टीम में पिछले साल कई खिलाड़ी चोटिल हुए थे। ऐसे में उनके इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में भी कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया था। इस कारण फ्रेंजाइजी के स्क्वॉड में 25 के जगह 29 खिलाड़ियों का नाम था। इन 29 में से 12 को केकेआर ने रिलीज कर दिया है, जबकि 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में अंगकृष रघुवंशी और अनुकूल रॉय जैसे युवा खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। कैमरन ग्रीन, फिन एलन और हर्षित राणा भी टीम का अभिन्न हिस्सा हैं। कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह को केकेआर ने बाहर नहीं किया है और इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी प्लेइंग XI में खेलते हुए दिख सकते हैं। सुनील नरेन पर फ्रेंचाइजी का भरोसा बना हुआ है। सार्थक रंजन और सौरभ दुबे भी टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजी टिम साइफर्ट भी केकेआर की टीम में शामिल हैं। तेज गेंदबाज वैभव अरोरा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी रिटेन किया गया है।
केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों और स्तरों से सन्यास की घोषणा कर दी थी ऐसे में उनका रिलीज होना स्वाभाविक था। 18 करोड़ की कीमत पर खरीदे गए श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को केकेआर ने बाहर कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान के लिए बीते साल काफी विवाद हुआ था, अब उन्हें केकेआर ने अपनी टीम से हटा दिया है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचीन रवींद्र की भी उपयोगिता फ्रेंचाइजी को समझ नहीं आई और उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। राहुल त्रिपाठी को भी बाहर कर दिया। आकाश दीप और उमरान मलिक जैसे धाकड़ तेज गेंदबाजों को भी बाहर कर दिया गया। नवदीप सैनी जो भारतीय टीम का एक समय तक हिस्सा रहे चुके हैं उन्हें भी बरकरार नहीं रखा गया है। तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा और लवनिथ सिसौदिया को भी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है।
केकेआर द्वारा रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची
रिटेन खिलाड़ियों की सूची: अनुकूल रॉय, अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, फिन एलेन, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पोवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, टिम साइफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।
रिलीज खिलाड़ियों की सूची: मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, अजिंक्य रहाणे, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लवनिथ सिसौदिया
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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