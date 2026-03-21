स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म को लेकर टेंशन में नहीं कोलकाता, कोलकाता कोच और कप्तान का मिला फुल सपोर्ट
कोलकाता के कोच अभिषेक नायर और कप्तान अजिंक्य रहाणे का मानना है कि वरुण चक्रवर्ती आगामी सीजन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वरुण ने टी20 विश्व कप में 9 मैचों में 14 विकेट लिए।
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के लिए टी20 विश्व कप उतार-चढ़ाव भरा रहा। वह टूर्नामेंट में टीम के लिए संयुक्त तौर पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे लेकिन नॉकआउट मैचों में बल्लेबाज उन पर भारी पड़े और उनकी काफी पिटाई की। इस दौरान वह काफी महंगे रहे और विकेट भी काफी कम हासिल किए। पहले चार मुकाबलों में उन्होंने नौ विकेट लिए जबकि सुपर-8 और नॉकआउट स्टेज में वह कुल पांच विकेट ही ले पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्री सीज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायर और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि विश्व कप और आईपीएल के बीच क्रिकेटर को ब्रेक की जरूरत होती है और उन्होंने कहा कि केकेआर वरुण के फ़ॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है।
नायर ने कहा, "मुझे लगता है जब टी 20 क्रिकेट में आपके पास लंबा करियर होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। यह सिर्फ ऐसा ही जैसे कभी बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकलते। बहुत बल्लेबाज कभी रन स्कोर करते हैं और बहुत बार नहीं भी कर पाते हैं। और क्रिकेट ऐसा ही है। वरुण ने पिछले साल में काफी टी20 क्रिकेट खेली है तो इसलिए काफी कारण होते हैं। कभी कभी परिस्थितियां गेंदबाजी की शैली को मदद नहीं करती हैं।
"आपको यह भी समझना होगा कि वह टीम के लिए हमेशा बाद के ओवर डालते हैं, कभी पावरप्ले में भी डालते हैं और कभी ऐसे समय में डालते हैं जब बल्लेबाज़ सेट हो चुके होते हैं। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि उनके साथ कुछ ग़लत है। उन्हें विश्व कप के बाद 10 दिन का ब्रेक मिला है। मुझे लगता है कि कभी कभी क्रिकेटर को ब्रेक की जरूरत होती है। टीम स्पोर्ट की ख़ासियत यही है कि जब वरुण लय में नहीं होंगे तो कोई और यह काम करेगा। हम वरुण पर दबाव नहीं डालना चाहते। वह एक ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए साल दर साल अच्छा प्रदर्शन किया है।
“वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मुझे बस लगता है कि टूर्नामेंट के उस चरण में वह जो अमल में लाना चाहते थे उसके लिए अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वह अपने सर्वश्रेष्ठ पर हों तो परिणाम कैसा होगा।”
केकेआर आईपीएल 2026 के अपने अभियान का आग़ाज 29 मार्च को वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगा। अभी तक जारी कार्यक्रम के अनुसार उन्हें शाम के मुकाबलों में सनराइज़र्स हैदराबाद , पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का भी सामना करना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी