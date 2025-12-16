Cricket Logo
कैमरन ग्रीन को खरीदते हुए KKR को सता रहा था ये डर, वेंकी मैसूर ने तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

वेंकी मैसूर ने बताया कि ग्रीन काफी समय तक KKR की फाइनेंशियल रेंज में थे, लेकिन फ्रेंचाइजी इस बात का ध्यान रख रही थी कि वह इमोशनल होकर अपने पहले से तय बजट की लिमिट को पार न करे।

Dec 16, 2025 07:42 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन को रिकॉर्डतोड़ बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। केकेआर ने ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपए खर्च किए। ग्रीन इसी के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के CEO वेंकी मैसूर ने मंगलवार को अबू धाबी में IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड INR 25.20 करोड़ में खरीदने के फ्रेंचाइजी के फैसले के बारे में बात की। मैसूर ने बताया कि ग्रीन काफी समय तक KKR की फाइनेंशियल रेंज में थे, लेकिन फ्रेंचाइजी इस बात का ध्यान रख रही थी कि वह इमोशनल होकर अपने पहले से तय बजट की लिमिट को पार न करे।

सेशन ब्रेक के दौरान प्रेस से बात करते हुए मैसूर ने कहा कि ग्रीन हमेशा KKR के ऑक्शन प्लान का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ्रेंचाइजी ने इमोशनल फैसले लेने से परहेज किया।

उन्होंने कहा, "बहुत खुश हैं, यह कुछ ऐसा था जिस पर हम फोकस कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे। जिस कीमत पर हमें वह मिला, उससे हम खुश हैं। हमेशा यह चिंता रहती थी कि अगर कीमत और बढ़ जाती तो हम क्या करते। सच तो यह है कि हम बहुत उत्सुक थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थे। अगर हमें लगता कि इससे बाकी ऑक्शन पर असर पड़ेगा, तो हम उसे जाने देते। किस्मत से, वह उस रेंज में आ गया जिसकी हम तलाश कर रहे थे। वह हमारी टीम में बहुत कुछ जोड़ता है, खासकर हमारे नए पावर कोच आंद्रे रसेल के साथ, एक युवा ऑलराउंडर का होना बहुत अच्छा है।"

कैमरन ग्रीन की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत से ही बनी हुई थी। पहले उनकी जंग राजस्थान रॉयल्स से हुई। आरआर ने 13.40 करोड़ के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके बाद सीएसके की एंट्री हुई। सीएसके ने 25 करोड़ के बाद हार मान ली।

कैमरन ग्रीन जरूर आईपीएल 2026 की नीलामी में 25.20 करोड़ रुपए के बिके हैं, मगर उन्हें नियमों के तहत 18 करोड़ रुपए से अधिक नहीं मिलेंगे।

