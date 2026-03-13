पाकिस्तान को अब लगेगी मिर्ची, PSL छोड़ IPL में शामिल हुए ब्लेसिंग मुजारबानी; कोलकाता ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिम्बाब्वे के घातक तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी को आगामी सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी को टीम में शामिल किया है। ब्लेसिंग के आने से तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी मजबूत हुई है। 6 फुट 8 इंच लंबे ब्लेसिंग मुजारबानी ने हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप 2026 में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अन्य टीमों के खिलाफ विकेट चटकाए थे। इससे पहले ब्लेसिंग पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले थे लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लीग से नाम वापस ले लिया है।
रहमान की जगह लेंगे ब्लेसिंग
बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों और भारत-बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करना पड़ा था। उनकी जगह भरने के लिए केकेआर प्रबंधन ने मुजारबानी पर भरोसा जताया है।
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुजरबानी हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप में 13 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज रहे थे जिससे जिम्बाब्वे सुपर आठ चरण में पहुंचा। केकेआर ने एक बयान में कहा, ''केकेआर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सत्र के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी से करार किया है। छह फुट आठ इंच के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अपनी तेज बाउंस और पारी के अहम हिस्से में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए मशहूर है। ‘’
इसके अनुसार, ''मुजरबानी के पास टी20 का काफी अनुभव है। उन्होंने 80 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगभग 21 के औसत से 90 से ज्यादा विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आठ रन पर तीन विकेट रहा है। '' मुजरबानी को शामिल करने से पहले केकेआर ने पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। मुजरबानी के 17 मार्च को कोलकाता आने की उम्मीद है।
सीजन का ओपनिंग गेम 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 11 लोगों की दुखद मौत और अनिश्चितता के बाद आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए मंजूरी दी थी। पिछले जून में आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी। ओपनिंग वीकेंड का दूसरा गेम मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। ओपनिंग वीकेंड में डबल-हेडर नहीं होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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