KKR का फील्डिंग कोच बना राजस्थान का पूर्व विकेटकीपर, IPL में खेल चुका 25 मैच; नए स्टाफ में ये भी

संक्षेप: KKR Fielding Coach Dishant Yagnik: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKT) ने दिशांत याग्निक को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। राजस्थान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज याग्निक आईपीएल में 25 मैच खेल चुके हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक को बुधवार को अपनी टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया। केकेआर ने कहा कि याग्निक के व्यापक अनुभव का टीम को फायदा मिलेगा। आईपीएल 26 मार्च से 31 मई के बीच खेला जाएगा। याग्निक ने घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वह 2011 से 2014 के बीच आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 25 मैच भी खेले। इसके बाद वह फील्डिंग कोच के रूप में काम करते रहे हैं।

केकेआर ने बयान में कहा, ‘‘याग्निक अपने साथ भरपूर अनुभव और फील्डिंग में उत्कृष्टता की गहरी समझ लेकर केकेआर में शामिल होंगे। फ्रेंचाइजी आईपीएल में नए सहायक स्टाफ के साथ उतरेगी जिसमें अभिषेक नायर (मुख्य कोच) के अलावा डेरेन ब्रावो (मेंटोर-मार्गदर्शक), शेन वॉटसन (सहायक कोच), टिम साउदी (गेंदबाजी कोच) और आंद्रे रसेल (पावर कोच) शामिल हैं।’’ बयान के अनुसार, ‘‘आईपीएल से पहले याग्निक का केकेआर में शामिल होना पूर्व क्रिकेटर के कोचिंग करियर में एक नया अध्याय जोड़ेगा।’’