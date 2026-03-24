KKR और SRH ने चोटिल खिलाड़ियों की भरपाई की, इन दो धाकड़ गेंदबाजों को टीम में किया शामिल
24 मार्च को जारी आईपीएल मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, केकेआर ने आकाशदीप की जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स की जगह डेविड पेन को स्थान दिया है।
आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने चोटिल गेंदबाज आकाशदीप और जैक एडवर्ड्स की रिप्लेसमेंट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 24 मार्च को जारी आईपीएल मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, केकेआर ने आकाशदीप की जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स की जगह डेविड पेन को स्थान दिया है।
भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके और 28 विकेट ले चुके दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश दीप कमर में खिंचाव की चोट के कारण इस सीजन से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट के आगे के इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में रखा जाएगा। आकाशदीप को केकेआर ने अपनी टीम में उनकी 1 करोड़ बेस प्राइज पर शामिल किया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे केकेआर में आकाश की जगह लेंगे। वे 30 लाख रुपये में केकेआर से जुड़ेंगे।
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स पैर की चोट के कारण आईपीएल 2026 से रूल्ड आउट हो गए थे। बीबीएल में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें तीन करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया था और मान जा रहा था कि उनका धमाकेदार आईपीएल डेब्यू हो सकता है, लेकिन वे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए। उनकी जगह अब इंग्लैंड के डेविड पेन को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शामिल किया है। पेन ने इंग्लैंड के लिए एक वनडे मैच खेला है। उन्होंने 233 घरेलू टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 304 विकेट लिए हैं। वह 1.5 करोड़ रुपये में एसआरएच से जुड़ेंगे।
सौरभ दुबे के करियर की बात करें तो 28 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने अब तक 8 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 16 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने तीन घरेलू टी-20 मैच भी खेले हैं, जिनमें उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला था। आईपीएल 2025 में हुए मेगा ऑक्शन में सौरभ दुबे अनसोल्ड रहे थे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया है और वे अब आईपीएल में अपना कमाल दिखाने के लिए मौका मिलने पर मैदान पर उतर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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