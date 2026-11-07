भारतीय गेंदबाजों के इस 'हथियार' से 'कीवीज लाचार', 25 साल पहले झेली थी ऐसी शर्मिंदगी
भारतीय वनडे टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड में जिस तरीके की तेज गेंदबाजी की है उससे न्यूजीलैंड की टीम 25 साल पुराने अपने शर्मिंदा करने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने पर मजबूर हो गई है। भारतीय गेंदबाजों ने अपने खास हथियार कीवी बैटर्स को पस्त कर दिया है। ऐसी शर्मिंदगी न्यूजीलैंड ने 25 साल पहले झेली थी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका आज शनिवार, 7 नवंबर को दूसरा मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम 200 के भीतर ऑलआउट हो गई है। पिछले मैच में भी कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और सस्ते में सिमट गई थी। इन दो मैचों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के एक खास हथियार से बेबस और लाचार नजर आए हैं और 25 साल पुराने शर्मिंदा करने वाले रिकॉर्ड की भी बराबरी हो गई है।
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में चार नवंबर को सिर्फ 185 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में 134 रनों पर ऑलआउट हो गई है। ऐसा 25 साल बाद हुआ है, जब न्यूजीलैंड की टीम किसी भी वनडे सीरीज के बैक टू बैक मैचों में 200 के भीतर ऑलआउट हुई है। इससे पहले ऐसा साल 2001 में कीवी टीम के साथ श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। जनवरी-फरवरी 2001 में यह सीरीज खेली गई थी, जिसमें श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को बैक टू बैक वनडे मैचों में 200 से कम के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया था। श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कमाल अब भारत ने किया है।
भारतीय गेंदबाजों ने चलाया अपना ‘खास हथियार’
भारतीय गेंदबाजों की इस सफलता के पीछे उनका खास हथियार तेज पिचों पर कान से पास से उछलती हुई शॉर्ट गेंदबाजी है। शॉर्ट पिच बाउंसर और उसी लेंथ से कम और ज्यादा उछाल वाली गेंदों ने इन दो मुकाबलों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को किस तरह से परेशान किया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड के ये जो 20 विकेट दो मैचों में गिरे हैं, इनमें से 9 विकेट शॉर्ट पिच गेंदों पर गिरे हैं। इन 9 में से पांच विकेट गुरनूर बराड़ ने लिए हैं। गुरनूर के आने से भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट काफी दमदार लग रही है क्योंकि गुरनूर के पास वो स्पीड और लाइन लेंथ में कंट्रोल है जो सेना देशों की परिस्थितियों को सूट करता है।
इन दो मुकाबलों में अंशुल कंबोज से भी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। भारत की ओर से इन 20 विकेटों में गुरनूर बराड़ ने 7 विकेट चटकाएं हैं। अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह ने चार- चार विकेट लिए हैं। बाकी के अन्य भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं या खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट ने तेज शॉर्ट पिच बाउंसर और शॉर्ट लेंथ का जो विकल्प अख्तियार किया है वह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अभी तक कारगर साबित हुआ है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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