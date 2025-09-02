किरोन पोलार्ड आज भी हैं खूंखार बल्लेबाज, 8 गेंदों में 7 छक्के ठोककर CPL में मचाई सनसनी

CPL 2025 में किरोन पोलार्ड का बल्ला जमकर आग उगल रहा है। उन्होंने दो मैचों में बराबर गेंदों में बराबर रन मारे हैं। यहां तक कि 1 सितंबर को खेले गए मैच में तो उन्होंने 8 गेंदों में सात छक्के जड़ दिए। 5 छक्के लगातार भी थे।

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में एक बार फिर से किरोन पोलार्ड की पागलपन भरी बल्लेबाजी देखने को मिली। लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले किरोन पोलार्ड ने दिखा दिया कि भले ही उनकी उम्र 38 हो चुकी है और वे कुछ जगह प्लेयर नहीं, बल्कि कोच के रूप में नजर आते हों, लेकिन जब उनके हाथ में बल्ला होता है तो आज भी उनसे खूंखार बल्लेबाज कोई और नहीं है। यही कारण है कि सीपीएल 2025 के एक मैच में उन्होंने 8 गेंदों में सात छक्के जड़ दिए, जिनमें पांच छक्के उनके बल्ले से लगातार निकले।

दरअसल, 1 सितंबर को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नैविस पेट्रियट्स के बीच 19वां लीग मैच खेला गया। इस मैच में किरोन पोलार्ड उस समय बल्लेबाजी करने उतरे जब टीम का स्कोर 78/3 था। इसके बाद उन्होंने कप्तान निकोलस पूरन के साथ मोर्चा संभाला और टीम के लिए तूफानी अंदाज में 90 रन और जोड़ दिए। इसी दौरान किरोन पोलार्ड के बल्ले से छक्कों की सुनामी देखने को मिली। उन्होंने 29 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्कों की मदद से 65 रन बना दिए। 224 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इस पारी में उनका था। महज 21 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।