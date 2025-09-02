Kieron Pollard smash 7 sixes in 8 balls in CPL 2025 vs St Kitts and Nevis Patriots for Trinbago Knight Riders किरोन पोलार्ड आज भी हैं खूंखार बल्लेबाज, 8 गेंदों में 7 छक्के ठोककर CPL में मचाई सनसनी, Cricket Hindi News - Hindustan
किरोन पोलार्ड आज भी हैं खूंखार बल्लेबाज, 8 गेंदों में 7 छक्के ठोककर CPL में मचाई सनसनी

CPL 2025 में किरोन पोलार्ड का बल्ला जमकर आग उगल रहा है। उन्होंने दो मैचों में बराबर गेंदों में बराबर रन मारे हैं। यहां तक कि 1 सितंबर को खेले गए मैच में तो उन्होंने 8 गेंदों में सात छक्के जड़ दिए। 5 छक्के लगातार भी थे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 05:52 AM
CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में एक बार फिर से किरोन पोलार्ड की पागलपन भरी बल्लेबाजी देखने को मिली। लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले किरोन पोलार्ड ने दिखा दिया कि भले ही उनकी उम्र 38 हो चुकी है और वे कुछ जगह प्लेयर नहीं, बल्कि कोच के रूप में नजर आते हों, लेकिन जब उनके हाथ में बल्ला होता है तो आज भी उनसे खूंखार बल्लेबाज कोई और नहीं है। यही कारण है कि सीपीएल 2025 के एक मैच में उन्होंने 8 गेंदों में सात छक्के जड़ दिए, जिनमें पांच छक्के उनके बल्ले से लगातार निकले।

दरअसल, 1 सितंबर को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नैविस पेट्रियट्स के बीच 19वां लीग मैच खेला गया। इस मैच में किरोन पोलार्ड उस समय बल्लेबाजी करने उतरे जब टीम का स्कोर 78/3 था। इसके बाद उन्होंने कप्तान निकोलस पूरन के साथ मोर्चा संभाला और टीम के लिए तूफानी अंदाज में 90 रन और जोड़ दिए। इसी दौरान किरोन पोलार्ड के बल्ले से छक्कों की सुनामी देखने को मिली। उन्होंने 29 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्कों की मदद से 65 रन बना दिए। 224 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इस पारी में उनका था। महज 21 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।

किरोन पोलार्ड ने इस पारी के दौरान बीच में जिन 8 गेंदों का सामना किया, उनमें से 7 गेंदों पर उन्होंने छक्के जड़े। यहां तक कि एक ही ओवर में लगातार चार छक्के उन्होंने वकार सलामखील को जड़े। इसके अलावा नवियन बिदेशी की चार गेंदों में से तीन गेंदों को उन्होंने हवाई मार्ग के जरिए बाउंड्री के पार भेजा। इसी टूर्नामेंट में एक बार और वे 29 गेंदों में 65 रन बना चुके हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 के आसपास भी शायद ही जाए, लेकिन पोलार्ड की इसी पारी की बदौलत टीम 179 तक पहुंची और बाद में मैच भी जीती।

