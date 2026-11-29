ILT20 में 28 नवंबर 2026 को डेजर्ट वाइपर्स बनाम एमआई एमिरेट्स मैच टाई होने से कप्तान कीरोन पोलार्ड का नाम अनोखी लिस्ट में जुड़ गया है। यह उनके टी20 करियर का 12वां मैच है जो टाई हुआ है। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं।

इंटरनेशनल लीग टी20 2026 में शनिवार, 28 नवंबर की रात डेजर्ट वाइपर्स बनाम एमआई एमिरेट्स मैच ने रोमांच की हदें पारी की। दोनों टीमों ने 186-186 रन बोर्ड पर लगाकर मैच टाई कराया। हालांकि अंत में सुपर ओवर ममें एमआई की टीम ने बाजी मारी और महत्वपूर्ण 2 अंक अपने नाम किए। इस मैच के टाई होने के साथ एमआई एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड का नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पोलार्ड के टी20 करियर का यह 12वां मुकाबला था जो टाई रहा। अब पोलार्ड इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टाई मुकाबले खेलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर है। यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। मैकुलम ने अपने टी20 करियर में 13 टाई मुकाबले खेले हैं। पोलार्ड 2 और टाई मैच खेलकर यह अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। हालांकि यह काम आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि टी20 क्रिकेट में मैच टाई होना आसान बात नहीं है।

कीरोन पोलार्ड के नाम सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कीरोन पोलार्ड ने अपने टी20 करियर में अभी तक रिकॉर्ड 757 मैच खेले हैं। वह इस फॉर्मेट में 700 से अधिक मुकाबले खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 757 मैचों में वह 12 टाई मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में 2 और टाई मैचों के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ सकता है।

कीरोन पोलार्ड के 12 टाई मैचों के रिजल्ट सुपर ओवर के बाद - 7 जीते, 4 हारे। बचा हुआ एक गेम टाई रहा और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला।

बनाम न्यूजीलैंड @ ऑकलैंड, 2008 (T201) - जीता

समरसेट बनाम मिडिलसेक्स, 2011 (टी20) - टाई

समरसेट बनाम हैम्पशायर, 2011 (टी20) - जीता

बनाम न्यूजीलैंड @ पल्लेकेले, 2012 (T201) - जीता

MI vs GL, 2017 IPL - जीता

MI vs SRH, 2019 IPL - जीता

TKR vs STKNP, 2019 CPL - हारा

MI vs RCB, 2020 IPL - हारा

MI vs PBKS, 2020 IPL - हारा

TKR vs GAW, 2021 CPL - हारा

2024 में सदर्न ब्रेव के लिए द हंड्रेड - जीता

MI एमिरेट्स बनाम DV, 2026 ILT20 - जीता कैसा रहा डेजर्ट वाइपर्स बनाम एमआई एमिरेट्स मैच? जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एमआई एमिरेट्स ने पहले बैटिंग करते हुए कुसल परेरा और निकोलस पूरन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 186 रन बनाए, इसके जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने भी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 186 रन बनाए। निर्धारित 20-20 ओवर के बाद स्कोर बराबर रहा, जिसके बाद मैच का निर्णय सुपर ओवर में आया।

डेजर्ट वाइपर्स के लिए सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान और हेटमायर आए, जबकि एमआई एमिरेट्स ने क्रिस जॉर्डन को गेंद थमाई। पहली गेंद पर शादाब ने एक रन बनाया। दूसरी गेंद पर जॉर्डन ने हेटमायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर टॉम करन रन नहीं बना सके। पांचवीं गेंद पर दो रन बने और फिर आखिरी गेंद पर चौका लगा। एमआई को सुपर ओवर जीतने के लिए 8 रन का टारगेट मिला।