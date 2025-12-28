Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kieron Pollard Becomes First T20 Skipper to Reach the 300-Six Milestone ms dhoni virat kohli rohit sharma
38 साल के कीरोन पोलार्ड के बल्ले ने मचाया धमाल, 300 छक्के ठोकने वाले पहले कप्तान बने

38 साल के कीरोन पोलार्ड के बल्ले ने मचाया धमाल, 300 छक्के ठोकने वाले पहले कप्तान बने

संक्षेप:

वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में 300 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं।

Dec 28, 2025 04:49 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड इंटरनेशनल लीग T20 में अपने बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया है। 38 साल के पोलार्ड अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए जाने जाते हैं। बतौर ऑलराउंडर वह दुनिया के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। इंटरनेशनल लीग में खेलते हुए पोलार्ड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड टी20 में बतौर कप्तान 300 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एमआई एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने दुबई कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में एक ओवर में 30 रन बटोरे, उन्होंने बाउंड्री की झड़ी लगा दी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वेस्टइंडीज के दिग्गज और टी20 क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में शुमार कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान 300 छक्के पूरे करने का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शेख जायद स्टेडियम में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में पोलार्ड ने न केवल अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई, बल्कि प्लेऑफ में भी जगह पक्की की। पोलार्ड ने इस मैच में 31 गेंद में 44 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। एमआई की पारी के दौरान 15वें ओवर में पोलार्ड ने अफगानिस्तान के स्पिनर वकार सलामखिल को जमकर पीटा। उन्होंने इस ओवर में 4 छक्के और एक चौका लगाया। वकार ने अपने इस ओवर में 30 रन लुटाए।

कीरोन पोलार्ड (एआई से तैयार इन्फोग्राफ)
ये भी पढ़ें:ब्रेट ली के लिए विकेट लेने से ज्यादा रफ्तार थी जरूरी, NZ के खिलाफ पूरा हुआ सपना

पोलार्ड टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 209 मैचों में 304 छक्के जड़े हैं। फाफ डुप्लेसी ने 210 मैचों में 286 छक्के लगाए हैं। एमएस धोनी ने 331 मैचों में 281 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा ने 225 मैचों में 273 और विराट कोहली ने 193 मैचों में 227 छक्के मारे हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है। इसके बाद धोनी टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में 100, 150, 200 और 250 छक्कों की उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Ms Dhoni Rohit Sharma Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |