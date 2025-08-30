Kieron Pollard become the first player to score 14000 runs and scalp 300 wickets in T20 cricket Chris Gayle वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड बने 14 हजारी, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, Cricket Hindi News - Hindustan
वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड बने 14 हजारी, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक मुकाबले के दौरान ये कारनामा किया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:15 PM
कीरोन पोलार्ड ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पोलार्ड ने 2022 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 14,000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।

पोलार्ड शुक्रवार को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे, इसके साथ ही वह क्रिस गेल के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। ऑलराउंडर पोलार्ड ने 712 मैचों में 14,000 रन बनाए हैं, जबकि इस सूची में टॉप पर मौजूद क्रिस गेल ने 463 मैचों में 14,562 रन बनाए थे। एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और शोएब मलिक जैसे अन्य टी20 बल्लेबाज भी 13 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट में 14562 रन हैं। उनके नाम 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं। पोलार्ड को उनसे आगे निकलने के लिए सिर्फ 563 रन चाहिए। पोलार्ड अगले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं।

कीरोन पोलार्ड 2006 से 2025 तक 19 अलग-अलग टीमों के लिए खेले हैं। पोलार्ड ने इस दौरान एक शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 876 चौके और 942 छक्के लगाए हैं। पोलार्ड ने वेस्टइंडीज के लिए खेलते हुए 101 टी20 में 1569 रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 189 मैचों में 342 रन बनाए हैं। उन्होंने इसके अलावा बतौर गेंदबाज 332 विकेट भी लिए हैं।

West Indies Cricket Team
