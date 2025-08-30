वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड बने 14 हजारी, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक मुकाबले के दौरान ये कारनामा किया।

कीरोन पोलार्ड ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पोलार्ड ने 2022 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में 14,000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।

पोलार्ड शुक्रवार को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे, इसके साथ ही वह क्रिस गेल के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। ऑलराउंडर पोलार्ड ने 712 मैचों में 14,000 रन बनाए हैं, जबकि इस सूची में टॉप पर मौजूद क्रिस गेल ने 463 मैचों में 14,562 रन बनाए थे। एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और शोएब मलिक जैसे अन्य टी20 बल्लेबाज भी 13 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट में 14562 रन हैं। उनके नाम 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं। पोलार्ड को उनसे आगे निकलने के लिए सिर्फ 563 रन चाहिए। पोलार्ड अगले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं।