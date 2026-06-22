‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा टी20 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मांगी माफी
कीरोन पोलार्ड अब T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट के दौरान क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को धवस्त किया। हालांकि उन्होंने अब यूनिवर्स बॉस से माफी मांगी है।
वेस्टइंडीज के धाकड़ हरफनमौला कीरोन पोलार्ड ने क्रिस गेल का टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद माफी मांगी है। पोलार्ड ने मेजर लीग क्रिकेट 2026 के दौरान क्रिस गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। पोलार्ड अब 14582 रनों के साथ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पोलार्ड ने 39 साल की उम्र में यह इतिहास रचा। पोलार्ड ने मुंबई की फ्रेंचाइजी से खेलते हुए वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। इस पारी के दौरान वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लबाज बने।
कीरोन पोलार्ड के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
कीरोन पोलार्ड के नाम अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,582 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह रन उन्होंने 736 मैचों की 653 पारियों में बनाए हैं। वह टी20 क्रिकेट में 67 अर्धशतक और 2 शतक जड़ चुके हैं।
वहीं क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर में 14562 रन 463 मैचों की 455 पारियों में बनाए थे। गेल के नाम अभी भी टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी 175 रनों की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा उनके नाम इस फॉर्मेट में 22 शतक दर्ज है, जो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
पोलार्ड ने मांगी यूनिवर्स बॉस से माफी
मैच के बाद पोलार्ड ने कहा, "क्रिस गेल को पीछे छोड़ना, जिन्हें हम वेस्टइंडीज में कुछ समय से अपना आइडल मानते थे, स्पेशल है। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए फिर से, सॉरी यूनिवर्स बॉस, लेकिन हम दोनों वहां टॉप पर हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "इसके बावजूद, नंबर 6 या 7 पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। हालांकि, किसी को गंदा काम करना होगा, और जब हर कोई टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए दौड़ता है, तो एक क्रिकेट मैच में 11 लोग होते हैं, और हर किसी का अपना रोल होता है। मुझे लगता है कि समय के साथ मेरा रोल मैच खत्म करना था, और मैंने इसे अपनाया। एक बार जब आप चैलेंज को अपनाते हैं और उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छी चीजें आती हैं।"
एक समय था जब पोलार्ड, गेल और ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ियों की आलोचना होती थी कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट समेत बाकी सब चीजों से ज्यादा फ्रैंचाइज क्रिकेट को प्राथमिकता देते थे। यह कहना होगा कि उन्होंने ही ऐसी सोच शुरू की थी। इतने सालों बाद अब, पोलार्ड को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। असल में, उन्हें इस पर गर्व है, अगर कुछ है तो।
उन्होंने कहा, “बिल्कुल नहीं, अगर मैं ऐसा कहूं तो झूठ बोलूंगा [अगर उन्होंने कभी ‘सबसे ज़्यादा रन’ बनाने की कल्पना की होती]। लेकिन मुझे जिस बात पर गर्व है, वह है, अकेले और क्रिस जैसे उन सभी लोगों के साथ जिनका आपने जिक्र किया, कि हमने विश्वास की छलांग लगाई और इसके लिए हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब आप देखते हैं कि लोग कम उम्र में, यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होकर फ्रैंचाइज क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि फिर से क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा; यह एक बिजनेस है।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें