वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे 500 रन की पारी, केविन पीटरसन ने की हैरतअंगेज भविष्यवाणी
केविन पीटरसन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है, जो टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी है। सूर्यवंशी ने हाल ही में लिस्ट-ए में ऐतिहासिक दोहरा शतक जमाया था।
युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की क्रिकेट जगत में चर्चा है। 15 वर्षीय ओपनर जब लय में होता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर देता है। उन्होंने हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-ए के लिए ऐतिहासिक डबल सेंचुरी ठोकी। उन्होंने यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन बनाए, जिसमें 28 छक्के और सात चौके शामिल हैं। यह लिस्ट-ए में सबसे तेज दोहरा शतक है। इंडिया-ए ने 250 रनों का टारगेट 14.2 ओवर में चेज कर लिया था। भारतीय क्रिकेट के 'वंडर ब्वॉय' सूर्यवंशी की दमदार पारी के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने एक हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है।
वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे 500 रन की पारी
पीटरसन ने कहा है कि सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में 500 रन की पारी खेलेंगे। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज के मुताबिक, सूर्यवंशी अगले पांच सालों के अंदर यह कारनामा अंजाम देंगे। पीटरसन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वैभव अगले 5 सालों में किसी टेस्ट मैच में 500 रन बनाएगा।'' बता दें कि सूर्यवंशी ने जुलाई 2026 में इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 10 टी20 मैचों में 295 रन बनाए हैं, जिसमें 29.50 का औसत रहा। उन्होंने भारत की ओर से अब तक टेस्ट और वनडे मैच नहीं खेला है। बता दें कि टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 582 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 400 रन बनाए थे। उन्होंने 43 चौके और चार छक्के लगाए थे।
सूर्यवंशी ने दोहरे शतक के बाद किया ये खुलासा
सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक दोहरे शतक के बाद खुलासा किया था कि यूएई के खिलाफ मैच से पहले अपने आदर्श युवराज सिंह से फोन पर 30 मिनट की बातचीत से उन्हें अपनी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों को दूर करके फिर से फोकस करने में मदद मिली। उन्होंने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''मैंने करीब आधे घंटे तक युवराज सिंह सर से बात की। उन्होंने बल्लेबाजी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं कुछ चीजों को लेकर चिंतित था और मैंने उनसे खुलकर बात की कि मुझे ये दिक्कत आ रही है।'' उन्होंने कहा, ''करीब आधे घंटे तक उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। उन्होंने यही कहा कि अगर मैं 20 गेंद खेल गया तो स्कोर बहुत अलग होगा। उन्होंने तकनीकी चीजों के बारे में भी बताया जिससे काफी मदद मिली।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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