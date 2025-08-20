ICC Rankings: केशव महाराज बने नंबर-1 वनडे गेंदबाज, श्रेयस अय्यर को बैठे-बिठाए मिल गया फायदा

Latest ICC Men's Player Rankings: साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महराज फिर से नंबर-1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने महेश तीक्षाना को पछाड़ा है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी फायदा मिला है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महराज फिर से नंबर-1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दो पायदान छलांग लगाने के बाद श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षाना से बादशाहत छीनी है। महराज के खाते में फिलहाल 687 रेटिंग अंक हैं। तीक्षाना के 671 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसके गए हैं। महाराज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए पंजा खोला। उन्होंने 33 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उन्होंने पहली बार पांच विकेट हॉल हासिल किया।

महाराज पहली बार नवंबर 2023 में नंबर-1 वनडे गेंदबाज बने थे। उन्होंने तब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पछाड़ा था। वह उस वक्त से रैंकिंग में टॉप-5 में बने हुए थे। टॉप-10 में अभी भारत के दो गेंदबाज हैं। स्पिनर कुलदीप यादव (650) तीसरे जबकि स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (616) नौवें नंबर पर हैं। वहीं, वनडे बल्लेबाजों की सूची में भारत के श्रेयस अय्यर बैठ-बिठाए फायदा मिल गया। वह दो स्थान चढ़कर छठे पर पहुंच गए हैं। उनके 704 अंक हैं। 30 वर्षीय बल्लेबाज अय्यर ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था।