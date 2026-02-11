होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Keep playing fearlessly Former batting coach Sanjay Bangar s mantra for Team India for the T20 World Cup
बेखौफ खेलना जारी रखो; टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया को पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर का मंत्र

बेखौफ खेलना जारी रखो; टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया को पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर का मंत्र

संक्षेप:

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का कहना है कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं।

Feb 11, 2026 04:49 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का कहना है कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं।

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत 13वें ओवर में 77 रन पर छह विकेट खो बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका पर 29 रन से जीत हासिल की।

बांगर ने जिओ हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजों को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ जो हुआ उसका बहुत अधिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आजकल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जोखिम भरा हुआ है।’

ये भी पढ़ें:अद्भुत मैच: दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रनों से हराया

उन्होंने कहा, 'किसी दिन जब दो-तीन विकेट गिर जाते हैं और आप फिर भी आक्रामक खेलना चाहते हैं, तो एक साथ कई विकेट गिर सकते हैं। अगर इससे कुछ सीख मिलती है तो वह यह है कि शायद थोड़ा धीमा खेलें, लेकिन अपने दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा संशय न रखें, क्योंकि बेखौफ होकर खेलने के कारण ही आपको इतनी सफलता मिली है।'

बांगर ने कहा, ‘अपनी क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखें और उसी तरह खेलते रहें जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी इकाई ने पिछले 18 महीनों में टी20 क्रिकेट खेला है।’

ये भी पढ़ें:अटैकिंग क्रिकेट...IND vs PAK मैच से पहले साहिबजादा फरहान की भारत को वॉर्निंग

पिछले कुछ साल से आक्रामक क्रिकेट की नई परिभाषा देने वाली भारतीय टीम टी20 में ऐसा प्रदर्शन करती आ रही है कि प्रतिद्वंद्वियों को अक्सर कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच में अमेरिका जैसी कम अनुभवी टीम के सामने टीम इंडिया को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

ये भी पढ़ें:कोई हैरानी नहीं; T2O WC मैच पर पाकिस्तान के U-टर्न पर टीम इंडिया ने तोड़ी चुप्पी

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के 77 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या पवैलियन लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारत 100 या 125 का आंकड़ा भी छू ले बड़ी बात होगी। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक छोर से खूंटा गाड़ दिया था और आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी।

सूर्या की 49 गेंदों में 84 रन की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। बाद में भारतीय गेंदबाजों ने अमेरिकी पारी को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन पर ही रोक दिया। इस तरह पहले ही मैच में भारत एक बड़े उलटफेर का शिकार होते-होते बच गया और मैच 29 रन से अपने नाम किया था। संजय बांगर के मुताबिक परिस्थितियां चाहें जैसी भी हों, भारत को अपना आक्रामक अप्रोच नहीं छोड़ना चाहिए।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ,असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;