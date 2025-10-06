Karun Nair Returns to Karnataka Ranji squad Rahul Dravid's son Anvay Dravid gets captaincy for Vinoo Mankad Trophy करुण नायर की कर्नाटक रणजी टीम में हुई वापसी, राहुल द्रविड़ के बेटे को इस टूर्नामेंट में मिली कप्तानी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Karun Nair Returns to Karnataka Ranji squad Rahul Dravid's son Anvay Dravid gets captaincy for Vinoo Mankad Trophy

करुण नायर की कर्नाटक रणजी टीम में हुई वापसी, राहुल द्रविड़ के बेटे को इस टूर्नामेंट में मिली कप्तानी

अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर की कर्नाटक रणजी टीम में वापसी हो गई है। मयंक अग्रवाल कर्नाटक की कप्तानी जारी रखेंगे। वहीं, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए कप्तानी मिली है।

Bhasha Mon, 6 Oct 2025 09:29 PM
share Share
Follow Us on
करुण नायर की कर्नाटक रणजी टीम में हुई वापसी, राहुल द्रविड़ के बेटे को इस टूर्नामेंट में मिली कप्तानी

भारतीय बल्लेबाज करुण नायर दो सत्र के अंतराल के बाद फिर से कर्नाटक की टीम में वापसी करेंगे। नायर को 15 अक्टूबर से राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ शुरू होने वाले सत्र के पहले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए राज्य टीम में शामिल किया गया है। नायर इससे पहले दो सत्र तक विदर्भ की टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने पिछले सत्र में में टीम के रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को पहले संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया था।

मयंक अग्रवाल कर्नाटक की कप्तानी जारी रखेंगे, जिसने कृतिका कृष्णा, शिखर शेट्टी और मोहसिन खान जैसे कुछ नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। दिग्गज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ इस सत्र में नौ से 17 अक्टूबर तक देहरादून में होने वाली वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करेंगे। वह टूर्नामेंट के पिछले सत्र में राज्य के लिए शीर्ष स्कोरर रहे थे।

ये भी पढ़ें:टीम से बाहर होने पर नायर सिलेक्टर्स से खफा, बोले- जब किसी से रन नहीं बने तो…

रणजी ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, आर स्मरण, केएल श्रीजीत (विकेटकीपर), श्रेयस गोपाल, विशक विजयकुमार, विद्वथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, कृतिक कृष्णा (विकेटकीपर), केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी।

वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम: अन्वय द्रविड़ (कप्तान, विकेटकीपर), नितीश आर्य, आदर्श डी उर्स, एस मणिकांत (उप-कप्तान), प्रणीत शेट्टी, वासव वेंकटेश, अक्षत प्रभाकर, सी वैभव, कुलदीप सिंह पुरोहित, रतन बीआर, वैभव शर्मा, केए तेजस, अथर्व मालविया, सनी कांची, रेहान मोहम्मद (विकेटकीपर)।

दूसरी ओर, गत विजेता विदर्भ ने सोमवार को अक्षय वाडकर की अगुवाई में शिवम देशमुख और प्रफुल्ल हिंगे को नगालैंड के खिलाफ बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी सत्र के शुरूआती मैच के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया। पिछले सत्र के खिताबी मुकाबले में केरल को हराने वाली विदर्भ 15 से 18 अक्टूबर तक बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड’ पर नगालैंड से भिड़ेगी। विदर्भ को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, बड़ौदा और नगालैंड के साथ रखा गया है।

हाल में विदर्भ ने ईरानी कप में शेष भारत को 93 रन से हराया था। गत विजेता टीम अपने स्टार बल्लेबाज करुण नायर के बिना मैदान में उतरेगी जिनकी जगह कर्नाटक के बल्लेबाज रविकुमार समर्थ को शामिल किया गया है। उस्मान गनी विदर्भ टीम के कोच बने रहेंगे जबकि धर्मेंद्र अहलावत को सहायक कोच नियुक्त किया गया है। टीम में बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी में 69 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज यश राठौड़ को दानिश मालेवार के साथ टीम में शामिल किया गया है।

विदर्भ की टीम: अक्षय वाडकर (कप्तान और विकेटकीपर), अथर्व तायडे, अमन मोखड़े, दानिश मालेवार, यश राठौड़ (उप-कप्तान), हर्ष दुबे, पार्थ रेखाड़े, यश ठाकुर, नचिकेत भूटे, दर्शन नलकांडे, आदित्य ठाकरे, यश कदम, शिवम देशमुख (विकेटकीपर), प्रफुल हिंगे, अक्षय कर्णेवार, ध्रुव शौरी, आर समर्थ।

Karun Nair Ranji Trophy Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |