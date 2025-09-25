Karun Nair out new vice-captain new wicketkeeper at place of Pant 5 key takeaways from India s squad against West Indies नायर की छुट्टी, नया उपकप्तान... वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय स्क्वाड की 5 बड़ी बातें, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
नायर की छुट्टी, नया उपकप्तान... वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय स्क्वाड की 5 बड़ी बातें

15 सदस्यों वाले स्क्वाड में कप्तान शुभमन गिल को रविंद्र जडेजा के रूप में नया नायब मिला है। करुण नायर की छुट्टी हो गई है। अभिमन्यु ईश्वरन को भी जगह नहीं मिली है। चोट से उबर रहे ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन को ध्रुव जुरेल के अतिरिक्त विकेटकीपर चुना गया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 02:11 PM
अगले महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का गुरुवार को ऐलान किया गया। 15 सदस्यों वाले स्क्वाड में कप्तान शुभमन गिल को नया नायब मिला है। करुण नायर की छुट्टी हो गई है। अभिमन्यु ईश्वरन को भी जगह नहीं मिली है। पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में खेला जाएगा। आइए डालते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड की 5 बड़ी बातों पर।

  1. करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म!

स्क्वाड में करुण नायर को जगह नहीं मिली है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में चुना गया था। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के जरिए उनकी करीब 7 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई थी। उन्हें क्रिकेट ने 'दूसरा' क्या, तीसरा-चौथा मौका तक दिया लेकिन वह भुना नहीं पाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में उनका नहीं चुना जाना उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का द एंड साबित हो सकता है।

टीम का ऐलान करते वक्त मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करुण नायर पर कहा, 'साफ कहें तो हमने थोड़ी ज्यादा उम्मीद की थी। मेरा मतलब है कि वह 4 टेस्ट खेले...मेरी तो इच्छा है कि हर किसी को 15-20 टेस्ट का मौका दें। दुर्भाग्य से ऐसे नहीं होता।'

2. ऋषभ पंत: इंजरी से उबरने का इंतजार

वेस्टइंडीज के खिलाफ स्क्वाड में ऋषभ पंत का नाम शामिल नहीं है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर सीरियस इंजरी के शिकार हुए पंत अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे तक भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में वह एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए दिख सकते हैं।

3. नया उपकप्तान

ऋषभ पंत के इंजरी से नहीं उबरने की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नया उपकप्तान चुना गया है। दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल का नायब बनाया गया है जो स्वाभाविक ही था।

4. बेंच गरम करते रहे अभिमन्यु ईश्वरन को अभी और करना होगा इंतजार

इंडियन स्क्वाड की एक और खास बात है- अभिमन्यु ईश्वरन की छुट्टी। उन्हें इंग्लैंड दौरे और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी स्क्वाड में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें बेंच पर ही बिठाए रखा गया। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए घोषित स्क्वाड से उनकी छुट्टी ही कर दी गई है। इसका मतलब है कि इस युवा बल्लेबाज को टेस्ट डेब्यू के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

ईश्वरन को नहीं चुने जाने पर अगरकर ने कहा, 'हमें होम सीरीज में तीसरे ओपनर की जरूरत नहीं है।'

5. ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन

चोट की वजह से नहीं चुने गए स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह पर एन जगदीशन को स्क्वाड में चुना गया है। स्क्वाड में उनके अलावा एक और विकेटकीपर हैं- ध्रुव जुरेल। माना जा रहा है कि विकेटकीपिंग के लिए जुरेल पहली पसंद होंगे। 29 साल के जगदीशन ने अब तक 54 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 3686 रन हैं। इनमें उनके 11 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 50.49 का है जो शानदार है। फर्स्ट क्लास में उनकी सबसे बड़ी पारी 321 रन की रही है।

15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उतकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

Rishabh Pant Ravindra Jadeja Shubman Gill
