भारतीय क्रिकेटर कृष्णप्पा गौतम ने लिया संन्यास, IPL में रहे थे सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

संक्षेप: कर्नाटक के दिग्गज ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने 22 दिसंबर 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 14 साल तक क्रिकेट खेला, इस दौरान उन्होंने भारत के लिए एक वनडे मैच भी खेला।

ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने सोमवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। कर्नाटक के इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को इस निर्णय की जानकारी दी। 37 वर्षीय गौतम ने अपने 14 साल के लंबे और सफल पेशेवर करियर को अलविदा कह दिया है। कृष्णप्पा ने भारत के लिए इंटरनेशनल मैच भी खेला था। उन्होंने 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कृष्णप्पा गौतम ने जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय वनडे डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें भारत के लिए ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका दबदबा हमेशा बना रहा। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 59 प्रथम श्रेणी मैचों में 200 से अधिक विकेट लिए और बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णप्पा गौतम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। आईपीएल 2021 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने के लिए 9.25 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि खर्च की थी।

गौतम ने सोमवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रथम श्रेणी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह वही मैदान है जहां वह कभी दर्शक और बॉल बॉय के रूप में खड़े होकर सेंटर विकेट पर खेलने का सपना देखते थे। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी जिसने कई बार कनार्टक की टीम में वापसी की, यह वापसी उन युवाओं के लिए नुकसानदायक होती है जो टीम का भविष्य हैं।

उन्होंने माना, "मेरे पास विकल्प थे, दूसरे राज्य में जाने की संभावना का जिक्र करते हुए। लेकिन मैंने इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया।" उन्होंने कर्नाटक क्रिकेटर के तौर पर अपना सफर शुरू किया और उसी तरह इसे खत्म करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि ज्यादा समय तक बने रहना उन लोगों के साथ अन्याय होता है जो अपने मौके का इंतजार कर रहे होते है।

आईपीएल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कुछ दमदार पारियां खेली थी।