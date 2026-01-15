Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटKAR vs VID Live Score: पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे कर्नाटक और विदर्भ, देवदत्त-अमन पर नजरें
LIVE Updatesरिफ्रेश

KAR vs VID Live Score: पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे कर्नाटक और विदर्भ, देवदत्त-अमन पर नजरें

KAR vs VID Live Score: कर्नाटक और विदर्भ के बीच गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कर्नाटक का विदर्भ के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है।

KAR vs VID Live Score: पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे कर्नाटक और विदर्भ, देवदत्त-अमन पर नजरें

मयंक अग्रवाल, हर्ष दुबे

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 15 Jan 2026 12:21 PM IST
हमें फॉलो करें

Karnataka vs Vidarbha1st Semi Final Live Score: विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल गुरुवार को कर्नाटक और विदर्भ के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमों जारी टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। ग्रुप बी में विदर्भ ने सात मैच खेलते हुए पांच में जीत दर्ज की है, जबकि कर्नाटक ने इतने ही मैच खेलते हुए 6 मुकाबले जीते हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमें 4 बार आमने-सामने आईं है, जिसमें हर बार कर्नाटक ने बाजी मारी है। इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल पर भी नजरें होंगी। उन्होंने मौजूदा सत्र में चार शतक जड़े हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। अमन मोखाड़े ने भी टूर्नामेंट में खूब रन बटोरे हैं।

15 Jan 2026, 12:21:06 PM IST

KAR vs VID Live Score: कितने बजे होगा टॉस

KAR vs VID Live Score: कर्नाटक वर्सेस विदर्भ सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार 1 बजे होगा, जबकि मैच 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

15 Jan 2026, 11:57:49 AM IST

KAR vs VID Live Score: कर्नाटक वर्सेस विदर्भ

KAR vs VID Live Score: कर्नाटक और विदर्भ के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। मौजूदा सत्र में अपने-अपने सात मुकाबलों में से विदर्भ ने पांच और कर्नाटक ने 6 मैच जीते हैं।

PreviousNext
Vijay Hazare Trophy Karnataka

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।