KAR vs VID Live Score: पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे कर्नाटक और विदर्भ, देवदत्त-अमन पर नजरें

KAR vs VID Live Score: कितने बजे होगा टॉस
KAR vs VID Live Score: कर्नाटक वर्सेस विदर्भ सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार 1 बजे होगा, जबकि मैच 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
मयंक अग्रवाल, हर्ष दुबे
Karnataka vs Vidarbha1st Semi Final Live Score: विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल गुरुवार को कर्नाटक और विदर्भ के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमों जारी टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। ग्रुप बी में विदर्भ ने सात मैच खेलते हुए पांच में जीत दर्ज की है, जबकि कर्नाटक ने इतने ही मैच खेलते हुए 6 मुकाबले जीते हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमें 4 बार आमने-सामने आईं है, जिसमें हर बार कर्नाटक ने बाजी मारी है। इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल पर भी नजरें होंगी। उन्होंने मौजूदा सत्र में चार शतक जड़े हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। अमन मोखाड़े ने भी टूर्नामेंट में खूब रन बटोरे हैं।
KAR vs VID Live Score: कर्नाटक वर्सेस विदर्भ
