मोहम्मद सिराज को बाहर रखने पर कपिल देव का बेबाक रिएक्शन, पूर्व कप्तान बोले- मुझे भी इस बात का दुख है
Kapil Dev on Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मौका नहीं मिला। सिराज को लगातार भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर पूर्व कप्तान कपिल देव नाखुश हैं।
भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां फिलहाल दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने दोनों मैचों में चार पेस ऑप्शन के साथ उतरने का फैसला किया मगर उसके बावजूद मोहम्मद सिराज को बेंच पर बैठना पड़ा। धाकड़ तेज गेंदबाज सिराज को वेलिंगटन में पहले टेस्ट में मौका नहीं मिलने पर फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ियों को बहुत हैरानी हुई थी। हालांकि, सिराज को जब क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट में भारतीय प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना गया तो अनेक लोगों ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर खुलकर नाराजगी का इजहार किया। इस कड़ी में अब कपिल देव का नाम भी शामिल हो गया है। 1983 विश्व कप विजेता कप्तान और भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कपिल ने सिराज को लगातार बाहर रखने पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने बेबाक रिएक्शन दिया है। कपिल ने 32 वर्षीय गेंदबाज को उत्साही खिलाड़ी करार दिया।
'मुझे भी इस बात का दुख है'
कपिल ने शनिवार को चंडीगढ़ में ट्राइडेंट ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण की घोषणा के बाद रिपोर्टर्स से कहा, ''मुझे भी इस बात का दुख है कि वह टीम में नहीं हैं। वह बहुत उत्साही लड़का है। अगर वह टीम में नहीं है तो उसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं?'' सिराज ने दिसंबर 2020 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 48 टेस्ट मैचों में 144 विकेट चटकाए हैं। सिराज के अलावा न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का बाहर रहना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महान बल्लेबाज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जडेजा को टीम से बाहर रखकर भारत ने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि इस ऑलराउंडर की स्पिन गेंदबाजी मैच के अंतिम दो दिनों में अहम साबित हो सकती थी।
'वह गेंद को हवा में उछालने…'
गावस्कर ने मेजबान प्रसारक से कहा, ''आप सिराज की बात कर रहे हैं। जडेजा के बारे में आपकी क्या राय है। मेरा मानना है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी उपयोगी साबित होती क्योंकि वह गेंद को अच्छा खासा टर्न कराते हैं।'' उन्होंने कहा, ''वह गेंद को हवा में उछालने वाला गेंदबाज नहीं हैं लेकिन उन्हें सपाट पिचों पर भी गेंद को ग्रिप दिलाने और टर्न करने के लिए जाना जाता है।'' पहले टेस्ट मैच में सिराज को बाहर करने पर सवाल उठाने वाले गावस्कर ने कहा कि एक बार फिर से नजरअंदाज किया जाना इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक होगा।
'सिराज फिर से बता दें कि…'
उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उनके साथ-साथ मोहम्मद सिराज के लिए भी मुश्किल हालात होंगे। मोहम्मद सिराज फिर से बता दें कि वह इस दौर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।'' वहीं, मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था, ''यह विश्वास करना मुश्किल है कि भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से टीम से बाहर कर दिया गया है। विदेशी दौरों में बुमराह के साथ सिराज के नाम पर भी सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''दिलचस्प बात किया है कि भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को विश्व स्तरीय गेंदबाज बताया और कहा कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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