भारतीय बल्लेबाज स्पिन के आगे क्यों हो जाते हैं पस्त? कपिल देव ने BCCI को दी सलाह
दिग्गज कपिल देव ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि सीनियर खिलाड़ियों को बहुदिवसीय मैच खेलना अनिवार्य कर देना चाहिए। जिससे उनके साथ युवा खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा
भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कपिल देव ने स्पिन से निपटने के लिए खास सलाह दी है। पूर्व कप्तान का मानना है कि बल्लेबाजों को घरेलू क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिससे वह स्पिन के खिलाफ अपने स्किल को निखार सके। हाल के टेस्ट मैचों में भारतीय बल्लेबाजों को स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखा गया है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्पिन होती गेंदों के खिलाफ काफी परेशान हुए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे खिलाड़ियों के जाने से विदेशी सरजमीं के साथ-साथ भारत को घर पर भी मैच जीतने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और युवा बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ कमजोरी साफ नजर आई।
कपिल देव ने BCCI को दी सलाह
भारत के दिग्गज का मानना है कि स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम के संघर्ष की मुख्य वजह सीनियर खिलाड़ियों द्वारा घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि मल्टी-डे मैच खेलने अनुभवी बल्लेबाजों को अपने कौशल को निखारने में मदद मिलेगी और युवा क्रिकेटरों को भी उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। कपिल देव ने जेआईटीओ प्रीमियर लीग से पहले बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लॉन्च इवेंट में कहा, ''घरेलू क्रिकेट खेलना काफी जरूरी है। स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम इसलिए संघर्ष कर रही है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी ज्यादा घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहीं पर बीसीसीआई को सख्ती बरतनी चाहिए और सभी के लिए बहुदिवसीय मैच खेलना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि युवा पीढ़ी को शीर्ष खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा।''
उन्होंने आगे कहा, ''हाल के दिनों में भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वे बहुत ज्यादा टी20 और वनडे खेलते हैं। टेस्ट मैच एक अलग तरह की चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि वे एक साथ मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं।
श्रीलंका ने टीम का किया ऐलान
भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारत के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की तीन साल बाद श्रीलंका की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, जबकि ऑफ स्पिनर केशारा नुवांथा को पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। धनंजय डी सिल्वा टीम की कप्तानी करेंगे जबकि अनुभवी हरफनमौला कामिंदु मेंडिस उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे।
भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका की टीम-
धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदू सूरियाबंदारा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशारा नुवांथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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