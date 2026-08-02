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कपिल और गावस्कर बाहर, रोहित के साथ किया 'खेला'; अर्शदीप सिंह ने चुनी ऑल फॉर्मेट इंडिया XI

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Arshdeep Singh’s all-format India XI: अर्शदीप सिंह साल 2022 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं। 18 वनडे और 91 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके अर्शदीप ने अपनी पसंदीदा ऑल फॉर्मेट इंडिया इलेवन चुनी है।

Arshdeep Singh all-format India XI
कपिल देव, रोहित शर्मा और अर्शदीप सिंह

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी पसंदीदा ऑल फॉर्मेट इंडिया इलेवन चुनी है। उनकी टीम में सात पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जबकि चार इंटरनेशनल लेवल पर अब भी एक्टिव हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। रोहित के नाम बतौर ओपनर कई कमाल के रिकॉर्ड हैं। हालांकि, अर्शदीप ने रोहित के साथ 'खेला' कर दिया और अपनी टीम में बल्लेबाजी क्रम में काफी नीचे रखा।

कपिल देव और सुनील गावस्कर बाहर

कृष्णांक अत्रे के यूट्यूब चैनल पर अर्शदीप के पास किसी भी दौर और किसी भी उम्र के खिलाड़ियों का विकल्प था। इलेवन में एक स्थान उनका तय था। उन्हें साथ ही यह मानकर चलना था कि जिन 10 खिलाड़ी को चुन रहे हैं, वह अपने प्राइम में हैं। हालांकि, तेज गेंदबाज ने 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को नहीं चुना। अर्शदीप ने पूर्व धाकड़ स्पिनर अनिल कुंबले को भी शामिल नहीं किया।, जो भारत के लिए सर्वाधिक इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

सचिन तेंदुलकर का ओपनिंग पार्टनर कौन?

27 वर्षीय अर्शदीप ने शुरुआत में सचिन के ओपनिंग पार्टनर के रूप में रोहित शर्मा को चुना। फिर उन्होंने लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को तरजीह देते हुए अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने गौतम गंभीर को सचिन का ओपनिंग पार्टनर बनाया। बाएं हाथ के पूर्व ओपनर गंभीर फिलहाल भारतीय टीम के हेड कोच हैं। अर्शदीप ने राहुल द्रविड़ को तीसरे जबकि विराट कोहली को चौथे स्थान पर जगह दी। उन्होंने पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह को पांचवें और 'हिटमैन' रोहित को छठे नंबर पर रखा। उसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी हैं।

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'जस्सी भाई खुद बोलते हैं कि टी20 में तू…'

अर्शदीप की इलेवन में तीन पेसर और एक स्पिनर है। पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह आठवें और पूर्व पेसर जहीर खान नौवें स्थान पर हैं। अर्शदीप ने धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दसवें और खुद को 11वें नंबर पर रखा। अर्शदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, ''मेरी बैटिंग दसवें नंबर पर भी आ सकती है लेकिन कोई बात नहीं। मैं टी20 में जस्सी भाई से ऊपर बैटिंग कर लूंगा। जस्सी भाई खुद बोलते हैं कि टी20 में तू ऊपर बैटिंग कर ले, मैं वनडे और टेस्ट में ऊपर बैटिंग करूंगा। मैं कहता हूं सही है पाजी।

अर्शदीप सिंह की ऑल फॉर्मेट इंडिया इलेवन: सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, हरभजन सिंह, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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