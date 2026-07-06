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'युवराज सिंह को माफी मांगने की जरूरत नहीं', कपिल देव ने क्यों कहा- मैं गाली दूं और थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Kapil Dev Yograj Singh: पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह बचपन के दोस्त हैं। हालांकि, योगराज कई बार कपिल के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं।

'युवराज सिंह को माफी मांगने की जरूरत नहीं', कपिल देव ने क्यों कहा- मैं गाली दूं और थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा

भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वह 1983 विश्व कप विजेता कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। योगराज ने आरोप लगाया था कि कपिल ने नॉर्थ जोन, हरियाणा और भारत का कप्तान बनने के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कपिल पर इंटरनेशनल करियर खत्म करने का आरोप भी लगाया। वह यह भी कह चुके हैं कि उनके बेटे युवराज के पास ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी हैं जबकि कपिल ने केवल एक वर्ल्ड कप ही जीता। हालांकि, युवराज ने अपने पिता के बयानों के लिए माफी मांगी थी। कपिल ने अब योगराज को लेकर खुलकर बात की है, जो उनके बचपन के दोस्त हैं। योगराज ने जहां सात इंटरनेशनल मैच खेले वहीं कपिल ने 131 टेस्ट और 225 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

'युवराज सिंह को माफी मांगने की जरूरत नहीं',

कपिल देव ने स्पोर्ट्स तक के पॉडकास्ट पर कहा, ''युवराज सिंह को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हो जाती हैं। वह एक महान क्रिकेटर हैं। वह एक शानदार खिलाड़ी रहे।उन्होंने खेल को और ज्यादा पॉपुलर बनाया। रिकॉर्ड बनते-टूटते रहते हैं। लेकिन वह जिस अंदाजा में खेले, लोगों ने प्यार लुटाया। मैं तो अब भी योगराज का दोस्त हूं। मेरी तरह से कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ज़िंदगी में कटु स्वाभाव लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मुझे खुशमिजाज लोगों से मिलना पसंद है। बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। अगर आप कटु स्वाभाव के हैं तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। उनके बेटे ने बहुत अच्छा किया है। उन्हें खुश रहना चाहिए।'' पूर्व कप्तान ने कहा कि कोई शख्स किस तरह का इंसान हैं, उसका पता रिएक्शन से चलता है।

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'मैं उठकर गाली दूं और थप्पड़ मार दूं तो...'

उन्होंने आगे कहा, ''आपको जिंदगी में सब चीजें नहीं मिलती। लेकिन आपको कटु स्वाभाव का इंसान नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे लोगों के लिए किसी के पास जगह नहीं होती। आपके रिएक्शन तय करते हैं कि आप कौन हैं। मैं उठकर गाली दूं और थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा। आपको हमेशा आगे बढ़ना होता है। कितने लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए क्रिकेट भी खेला और एक्टिंग भी की। इस तरह देखें तो उन्होंने कई लोगों से ज्यादा हासिल किया। अगर आप नाखुश हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वह मेरा बचपन का दोस्त है। हम अलग-अलग रास्तों पर चले गए, तो क्या हुआ? हमने बहुत अच्छा समय बिताया। जिंदगी बदलती रहती है। हम साथ में बड़े हुए हैं और हमने बहुत अच्छा समय बिताया है। आपको अच्छे दिन नहीं भूलने चाहिए। कभी-कभी आप इतने तल्ख हो जाते हैं और आप यह भूल जाते हैं।''

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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