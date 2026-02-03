Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kapil Dev s Blunt Take On T20 World Cup 2026 India vs Pakistan match Row says Not Looking Bright For Pakistan
कपिल देव की पाकिस्तान को दो टूक, बोले- मैच नहीं खेलोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे

संक्षेप:

भारत के महान कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के उस फैसले पर बयान दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच खेलने से मना किया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह का ऐलान किया था।

Feb 03, 2026 09:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान कपिल देव पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बॉयकॉट करने के फैसले से निराश हैं। पाकिस्तान सरकार ने रविवार एक फरवरी को घोषणा की थी कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलेगी, लेकिन15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टीम नहीं उतरेगी। यह फैसला पाकिस्तान ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद लिया है। कपिल देव ने कहा कि अगर मैच का बॉयकॉट करने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की तरफ से आता है, तो इससे पाकिस्तान की रेप्युटेशन को नुकसान होगा और देश के मौजूदा क्रिकेटरों को भी नुकसान होगा।

एनडीटीवी से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, "अगर फैसला खिलाड़ियों ने लिया है, तो वे सामने आकर कह सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड कहता है कि आप नहीं खेलेंगे, तो देश की इज्जत गिरती है। पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें इतने सालों में शानदार टैलेंट दिया है, लेकिन अगर आप इन लड़कों को वर्ल्ड कप में खेलने नहीं देंगे, तो आप पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं और खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने ही खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।"

आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा है, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बहुत कुछ टिका होता है। आईसीसी ने कहा है कि उनको अपने स्टांस पर फिर से विचार करना चाहिए। आईसीसी ने चेतावनी भी दी है कि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। उधर, कपिल देव ने कहा है कि अगर मैच नहीं हुआ तो दर्शक दुखी होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर कायम रहा तो उसे अपने फैंस और सपोर्टर्स खोने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, "इमोशंस और दर्शकों पर असर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में, कोई भी उन्हें मिस नहीं करेगा। लोग इसके बारे में ज्यादा समय तक नहीं सोचेंगे और आखिर में वे आगे बढ़ जाएंगे।" इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना था।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
