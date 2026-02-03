कपिल देव की पाकिस्तान को दो टूक, बोले- मैच नहीं खेलोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे
भारत के महान कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के उस फैसले पर बयान दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच खेलने से मना किया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह का ऐलान किया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान कपिल देव पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बॉयकॉट करने के फैसले से निराश हैं। पाकिस्तान सरकार ने रविवार एक फरवरी को घोषणा की थी कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलेगी, लेकिन15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टीम नहीं उतरेगी। यह फैसला पाकिस्तान ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद लिया है। कपिल देव ने कहा कि अगर मैच का बॉयकॉट करने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की तरफ से आता है, तो इससे पाकिस्तान की रेप्युटेशन को नुकसान होगा और देश के मौजूदा क्रिकेटरों को भी नुकसान होगा।
एनडीटीवी से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, "अगर फैसला खिलाड़ियों ने लिया है, तो वे सामने आकर कह सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड कहता है कि आप नहीं खेलेंगे, तो देश की इज्जत गिरती है। पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें इतने सालों में शानदार टैलेंट दिया है, लेकिन अगर आप इन लड़कों को वर्ल्ड कप में खेलने नहीं देंगे, तो आप पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं और खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने ही खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।"
आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा है, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बहुत कुछ टिका होता है। आईसीसी ने कहा है कि उनको अपने स्टांस पर फिर से विचार करना चाहिए। आईसीसी ने चेतावनी भी दी है कि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। उधर, कपिल देव ने कहा है कि अगर मैच नहीं हुआ तो दर्शक दुखी होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर कायम रहा तो उसे अपने फैंस और सपोर्टर्स खोने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, "इमोशंस और दर्शकों पर असर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में, कोई भी उन्हें मिस नहीं करेगा। लोग इसके बारे में ज्यादा समय तक नहीं सोचेंगे और आखिर में वे आगे बढ़ जाएंगे।" इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना था।