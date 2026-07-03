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कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की, कहा- सचिन-कोहली जैसी प्रतिभा लेकिन साबित करना होगा

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कपिल देव ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसी प्रतिभा है लेकिन उन्हें टेस्ट में खुद को साबित करना होगा।

कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की, कहा- सचिन-कोहली जैसी प्रतिभा लेकिन साबित करना होगा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से की है। उनका मानना है कि वैभव में कुछ उसी तरह की प्रतिभा है, जैसे इन दोनों क्रिकेटर्स में नजर आई थी। हालांकि उन्होंने युवा बल्लेबाज को लेकर सावधानी बरतने के साथ उनके आस-पास बन रहे हाइप को काबू में रखने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय क्रिकेट को उनके करियर का आकलन करने से पहले उन्हें विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी का दमदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। 15 वर्षीय बल्लेबाज भारत के लिए डेब्यू करने के लिए तैयार है। उन्हें टी20 टीम में जगह मिली है। हाल ही में उन्होंने आईपीएल 2026 में ऑरेन्ज कैप जीता था। वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईपीएल 2025 में उन्होंने सात मैचों में 252 रन बनाए लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए। जिसके बाद उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह मिली। स्पोर्ट्स तक से बातचीत में कपिल देव ने स्वीकार किया कि उन्होंने वैभव को कुछ ही बार खेलते देखा है, लेकिन इस युवा खिलाड़ी की अपार संभावनाओं के बारे में वे पूरी तरह आश्वस्त हैं।

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सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली जितना ही प्रतिभाशाली

कपिल देव ने कहा, ''मैंने उसे ज्यादा नहीं देखा है, बस थोड़ा बहुत देखा है। मैंने जितना भी देखा है, उससे यह तो साफ है कि उसमें बहुत प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा माहौल बना रहे हैं। उसे समय दो। इतनी छोटी उम्र में, शायद वह खुद को भी पूरी तरह नहीं समझता होगा और उसे यह एहसास भी नहीं होगा कि वह क्या कुछ करने में सक्षम है।''

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पूर्व कप्तान ने आगे कहा, ''अगर सिर्फ टैलेंट की बात करें तो हां, वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जितना ही प्रतिभाशाली है। टी20 क्रिकेट में तो उसकी प्रतिभा उसी स्तर की है। लेकिन दूसरे फॉर्मेट में उसे अभी साबित करना है। जिस दिन वह टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्या वह पांच ओवर के मेडन (बिना रन दिए) को झेल पाएंगे? यह असली सवाल है।"

भारत वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट जगत में तेजी से आगे बढ़ने का जश्न मना रहा है और बेसब्री से उनके पदार्पण का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ उनकी साहसिक बल्लेबाजी और शानदार संयम से इतर भी गुपचुप एक चर्चा चल रही है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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