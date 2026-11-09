केन विलियमसन के रिटायरमेंट में विराट कोहली का ‘हाथ’, कहा- ऐसा लगा जैसे आईने में खुद को देख रहा
केन विलियमसन ने जून 2026 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट लिया। उनका इंटरनेशनल करियर 16 साल लंबा रहा। विलियमसन ने अब खुलासा किया है कि विराट कोहली से बातचीत ने उनके लिए संन्यास का फैसला आसान बनाया था।
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने बताया कि करीबी दोस्त विराट कोहली के साथ हुई बातचीत ने उन्हें इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करने में मदद की। विलियमसन ने इस साल की शुरुआत में अपने 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया था। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से दूर रह गए। दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से विदाई लेते समय इस आंकड़े को नहीं छुआ था। कोहली और विलियमसन लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। संन्यास की घोषणा से पहले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने कई भरोसेमंद लोगों से सलाह ली थी जिनमें कोहली भी शामिल थे।
'ऐसा लगा जैसे आईने में खुद को...'
विलियमसन ने 'बिटवीन द टू बियर्स' पॉडकास्ट में कहा, ''मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिन पर मुझे भरोसा है और जिनके साथ मेरा काफी करीबी रिश्ता रहा है। इसके बाद संन्यास की घोषणा से एक दिन पहले विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं। हमने खेल में इतने लंबे समय तक साथ बिताए अपने अनुभवों को साझा किया।'' कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड दौरे से पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी। विलियमसन और कोहली एक ही दौर के खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साथ सफर तय किया है। ऐसे में कोहली के अनुभवों और सुझावों को विलियमसन ने अपने संन्यास के फैसले के लिहाज से बेहद अहम माना।
'जब हमारी बातचीत खत्म हुई और मैंने...'
विलियमसन ने कहा, ''वह अब भी थोड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने करियर में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी टीम के खिलाड़ी भी उसी स्थिति से नहीं गुजरे होते, जिसमें आप होते हैं। लेकिन हमारे मामले में काफी समानताएं थीं। हमने लगभग समान समय तक क्रिकेट खेला, कप्तानी की और लगभग एक ही समय में पिता बने।'' उन्होंने कहा, ''ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने लगभग एक समान सफर तय किया है। हमारे बीच बेहद खास रिश्ता रहा है। भले ही हम अलग-अलग देशों और माहौल से आते हैं, लेकिन अपने अनुभवों और भावनाओं को एक-दूसरे के साथ खुलकर साझा करना काफी अच्छा रहा। हमने उन बातों पर भी चर्चा की, जिन्हें आमतौर पर साझा करना आसान नहीं होता। इस बातचीत ने हमें एक-दूसरे से और करीब से जुड़ने का मौका दिया। जब हमारी बातचीत खत्म हुई और मैंने फोन रखा, तभी मेरी पत्नी होटल के कमरे में आईं। मैंने उनसे कहा- अब समय आ गया है।''
'विराट ने एक बात कही थी कि कभी-कभी...'
विलियमसन ने टेस्ट में 9515 रन बनाए हैं जबकि कोहली के नाम इस प्रारूप में 9230 रन हैं। विलियमसन ने यह भी स्पष्ट किया कि टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करना उनके करियर का व्यक्तिगत लक्ष्य कभी नहीं रहा। वनडे में 7256 और टी20 अंतरराष्ट्रीय 2575 रन बनाने वाले इस दिग्गज ने कहा, ''आप क्रिकेट इन वजहों से नहीं खेलते। विराट ने बातचीत में एक बात कही थी कि कभी-कभी आप दर्शकों के लिए खेलने लगते हैं। आप कुछ हासिल करने या किसी चीज को पकड़े रहने के लिए खेलते रहते हैं, जबकि वह वजह आपके खेल के प्रति वास्तविक जुनून से जुड़ी नहीं होती।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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