केन विलियमसन के रिटायरमेंट में विराट कोहली का ‘हाथ’, कहा- ऐसा लगा जैसे आईने में खुद को देख रहा

केन विलियमसन ने जून 2026 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट लिया। उनका इंटरनेशनल करियर 16 साल लंबा रहा। विलियमसन ने अब खुलासा किया है कि विराट कोहली से बातचीत ने उनके लिए संन्यास का फैसला आसान बनाया था।

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने बताया कि करीबी दोस्त विराट कोहली के साथ हुई बातचीत ने उन्हें इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करने में मदद की। विलियमसन ने इस साल की शुरुआत में अपने 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया था। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से दूर रह गए। दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से विदाई लेते समय इस आंकड़े को नहीं छुआ था। कोहली और विलियमसन लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। संन्यास की घोषणा से पहले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने कई भरोसेमंद लोगों से सलाह ली थी जिनमें कोहली भी शामिल थे।

'ऐसा लगा जैसे आईने में खुद को...' विलियमसन ने 'बिटवीन द टू बियर्स' पॉडकास्ट में कहा, ''मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिन पर मुझे भरोसा है और जिनके साथ मेरा काफी करीबी रिश्ता रहा है। इसके बाद संन्यास की घोषणा से एक दिन पहले विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं। हमने खेल में इतने लंबे समय तक साथ बिताए अपने अनुभवों को साझा किया।'' कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड दौरे से पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी। विलियमसन और कोहली एक ही दौर के खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साथ सफर तय किया है। ऐसे में कोहली के अनुभवों और सुझावों को विलियमसन ने अपने संन्यास के फैसले के लिहाज से बेहद अहम माना।

'जब हमारी बातचीत खत्म हुई और मैंने...' विलियमसन ने कहा, ''वह अब भी थोड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने करियर में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी टीम के खिलाड़ी भी उसी स्थिति से नहीं गुजरे होते, जिसमें आप होते हैं। लेकिन हमारे मामले में काफी समानताएं थीं। हमने लगभग समान समय तक क्रिकेट खेला, कप्तानी की और लगभग एक ही समय में पिता बने।'' उन्होंने कहा, ''ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने लगभग एक समान सफर तय किया है। हमारे बीच बेहद खास रिश्ता रहा है। भले ही हम अलग-अलग देशों और माहौल से आते हैं, लेकिन अपने अनुभवों और भावनाओं को एक-दूसरे के साथ खुलकर साझा करना काफी अच्छा रहा। हमने उन बातों पर भी चर्चा की, जिन्हें आमतौर पर साझा करना आसान नहीं होता। इस बातचीत ने हमें एक-दूसरे से और करीब से जुड़ने का मौका दिया। जब हमारी बातचीत खत्म हुई और मैंने फोन रखा, तभी मेरी पत्नी होटल के कमरे में आईं। मैंने उनसे कहा- अब समय आ गया है।''