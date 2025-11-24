केन विलियमसन की लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी, न्यूजीलैंड ने किया स्क्वॉड का ऐलान

संक्षेप: केन विलियमसन की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए 14 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए 14 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वॉड में विलियमसन के अलावा डेरिल मिशेल का नाम भी शामिल हैं, जिन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी। जबकि पेस तिकड़ी जैकब डफी, जकारी फाउल्केस और ब्लेयर टिकनर को पहले टेस्ट के लिए 14 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है।

विलियमसन ने इस साल जुलाई की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने का फैसला किया था। वह न्यूजीलैंड के लिए आखिरी टेस्ट दिसंबर 2024 में खेले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले विलियमसन खुद को तैयार करने के लिए प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी खेलेंगे।

तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को 2023 के बाद पहली बार टीम में शामिल किया गया है, जबकि काइल जैमीसन को टीम में नहीं रखा गया है, क्योंकि वह रेड-बॉल क्रिकेट में सावधानी से वापसी कर रहे हैं।

ग्लेन फिलिप्स, जो प्लंकेट शील्ड के पहले राउंड में खेले थे, उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वह कमर की चोट के बाद पूरी तरह से मैच फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

विलियमसन, जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के ग्रुप में हैं, इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड की सबसे हालिया टेस्ट सीरीज में द हंड्रेड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के चलते नहीं खेल पाए थे। T20I से रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो ODI खेले, जिसके बाद उन्हें ग्रोइन में चोट लग गई।

हेड कोच रॉब वाल्टर ने केन विलियमसन की वापसी पर कहा, "फील्ड पर केन की काबिलियत खुद ही सब कुछ बयां करती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी स्किल्स और लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा। उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है, और मुझे पता है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का इंतजार कर रहे हैं।"