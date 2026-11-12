शुभमन गिल समेत दो भारतीय शामिल, दिग्गज केन विलियमसन ने चुनी पसंदीदा टीममेट्स XI
Kane Williamson's Greatest Teammates XI: दिग्गज केन विलियमसन की पसंदीदा टीममेट्स इलेवन में न्यूजीलैंड, भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उनका इंटरनेशनल करियर 16 साल लंबा रहा। उनका शुमार दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों में होता है। विलियमसन ने अपनी पसंदीदा ग्रेटेस्ट टीममेट्स इलेवन चुनी है, जिनमें दो शुभमन गिल समेत दो भारतीय शामिल हैं। कीवी टीम के पूर्व कप्तान विलियमसन ने इस लिस्ट में उन्हीं बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल किया जिनके साथ वह न्यूजीलैंड, काउंटी क्रिकेट, आईपीएल, किसी लीग या किसी भी लेवल पर एक टीम में साथ खेले हैं।
वॉर्नर और गिब्स ओपनिंग पार्टनर
36 वर्षीय विलियमसन ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में पसंदीदा टीममेट्स इलेवन चुनी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर और साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स को ओपनर के रूप में रखा। विलियमसन ने तीसरे नंबर पर गिल को रखा, जिनके वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस (जीटी) में खेले। गिल फिलहाल भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं। विलियमसन ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और सीमित ओवर टीम के कप्तान जो रूट को मध्यक्रम में जगह दी। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम छठे पायदान पर हैं।
हार्दिक पांड्या को भी किया शामिल
भारत के हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के रूप में चुना। वह जीटी में हार्दिक के साथ रहे। हालांकि, विलियमसन को चोटिल होने के कारण हार्दिक के साथ सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। उन्होंने वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन, न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट, साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन को भी शामिल किया। विलियमसन ने श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को 11वें नंबर पर रखा।
केन विलियमसन की ग्रेटेस्ट टीममेट्स XI: डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया), हर्शल गिब्स (साउथ अफ्रीका), शुभमन गिल (भारत), जो रूट (इंग्लैंड), हैरी ब्रूक (इंग्लैंड), ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड), हार्दिक पांड्या (भारत), सुनील नरेन (वेस्टइंडीज), ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड), डेल स्टेन (साउथ अफ्रीका), मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)।
विराट कोहली ने आसान बनाया ये फैसला
वहीं, केन विलियमसन ने बताया कि करीबी दोस्त विराट कोहली के साथ हुई बातचीत ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करने में मदद की। कोहली और विलियमसन लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। संन्यास की घोषणा से पहले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने कई भरोसेमंद लोगों से सलाह ली थी जिनमें कोहली भी शामिल थे। विलियमसन ने 'बिटवीन द टू बियर्स' पॉडकास्ट में कहा, ''मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिन पर मुझे भरोसा है और जिनके साथ मेरा काफी करीबी रिश्ता रहा है। इसके बाद संन्यास की घोषणा से एक दिन पहले विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं। हमने खेल में इतने लंबे समय तक साथ बिताए अपने अनुभवों को साझा किया।''
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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