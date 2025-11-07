मैट हेनरी की न्यूजीलैंड टीम में वापसी, केन विलियमसन स्क्वॉड का हिस्सा नहीं, कोच ने बताई वजह

संक्षेप: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन को इस वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। हेनरी की वापसी हुई है।

मैट हेनरी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूज़ीलैंड टीम में वापसी कर रहे हैं। हेनरी पिछले सप्ताह पिंडली में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में नहीं खेल पाए थे और फिलहाल वनडे और उसके बाद होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम के कोच ने पुष्टि की है कि विलियमसन की अनुपस्थिति वर्कलोड मैनेजमेंट और दिसंबर में शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के कारण है।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले 32 वर्षीय ब्लेयर टिकनर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं। टिकनर ने दो मैचों में 12.25 की औसत से आठ विकेट लिए थे। उस सीरीज से पहले, टिकनर ने 2023 के बाद से न्यूज़ीलैंड के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला था।

हालांकि, न्यूज़ीलैंड की चोटों की सूची लंबी होती जा रही है, मोहम्मद अब्बास (पसलियां), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं। केन विलियमसन को चयन के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वह 2 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर रहे हैं।

न्यूज़ीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने मैट हेनरी की वापसी का स्वागत किया और टिकनर के बारे में भी अच्छी बातें कहीं। वाल्टर ने कहा, “मैट इस टीम का एक अहम सदस्य और हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण का सबसे अनुभवी अगुआ है, इसलिए वनडे और टेस्ट मैचों के लिए उनका टीम में वापस आना बहुत अच्छा होगा।अच्छे आराम के बाद वह तरोताजा और फिट होंगे, और हम जानते हैं कि वह सफ़ेद और लाल गेंद से पांच हफ़्तों के बड़े प्रदर्शन के लिए बेताब होंगे।”

उन्होंने कहा, "इंग्लैंड के खिलाफ टिक्स से हम इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वह भरपूर ऊर्जा लेकर आए और उनकी गति और उछाल दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हुई।उन्हें कम समय में मैदान पर आकर उस स्तर का प्रदर्शन करते देखना सुखद था और यह उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है जो उन्होंने टीम से बाहर रहकर की है।"

न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड पर 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद लगातार 10 वनडे सीरीज जीतने के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगा। वनडे सीरीज 16 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी और अगले दो मैच क्रमशः 19 नवंबर और 22 नवंबर को नेपियर और हैमिल्टन में खेले जायेंगे।