Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kane Williamson joins Lucknow Super Giants as strategic advisor ahead IPL 2026 Auction

IPL 2026 Auction से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े केन विलियमसन, मिली ये खास जिम्मेदारी

संक्षेप: IPL 2026 Auction से ठीक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़ा ऐलान किया है। केन विलियमसन के साथ उन्होंने साझेदारी की है, लेकिन वह बतौर खिलाड़ी एलएसजी के साथ नहीं नजर आएंगे। उनको रणनीतिक सलाहकार बनाया गया है।

Thu, 16 Oct 2025 12:50 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 Auction से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने जानकारी दी है कि न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन आने वाले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा होंगे। हालांकि, वह एक क्रिकेटर के तौर पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि उनको नई भूमिका सौंपी गई है। संजीव गोयनका ने बताया है कि केन विलियमसन आगामी सीजन में एलएसजी के स्ट्रेटजिक एडवाइजर यानी रणनीतिक सलाहकार होंगे।

संजीव गोयनका ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “केन विलियमसन सुपर जायंट्स परिवार का हिस्सा रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के रणनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी नई भूमिका में उनका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य योगदान बनाती है।”

केन विलियमसन को आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है। आईपीएल में एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने 10 सीजन खेले हैं। 2015 से 2024 तक वे आईपीएल में एक्टिव रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2018 में 735 रन बनाकर वे ऑरेंज कैप होल्डर भी थे। 2022 तक वे SRH के लिए खेले और टीम की कप्तानी भी की। 2023 और 2024 में वे गुजरात टाइटन्स का हिस्सा थे, लेकिन सिर्फ एक मैच ही खेला। 2024 में दो मैच उनको खेलने के लिए मिले। 2025 के मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार उनको नहीं मिला था।

सुपर जायंट्स फैमिली का हिस्सा केन विलियमसन पहले से हैं, क्योंकि वे इसी साल डरबन सुपर जायंट्स के लिए एसए20 लीग में खेले थे। विलियमस न्यूजीलैंड के उन 5 क्रिकेटरों में से शामिल थे, जिन्होंने दुनिया भर की लीगों में खेलने के लिए केंद्रीय अनुबंध ठुकरा दिया था और कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ साइन किए थे। टी20 विश्व कप में भी वे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट से अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है।

