टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए केन विलियमसन ने ठोकी फिफ्टी, लेकिन टीम हो गई जल्दी ढेर
केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए अर्धशतक जड़ा। बावजूद इसके न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 231 रन बनाए। कीवी टीम अपनी मेजबानी में ये सीरीज खेल रही है।
केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए अर्धशतक जड़ा। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन पहले टेस्ट मैच में अच्छा नहीं रहा। मेजबान कीवी टीम 231 रनों पर ढेर हो गई। विलियमसन ने 102 गेंद में छह चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली। उन्होंने सलामी बल्लेबाज और कप्तान टॉम लैथम (24) के साथ दूसरे विकेट के लिए उस समय 93 रन की साझेदारी की जब टीम ने मैच की तीसरी गेंद पर ही डेवोन कॉनवे (00) का विकेट गंवा दिया था।
दाएं हाथ के बल्लेबाज केन विलियमसन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ओजाय शील्ड्स की गेंद नो बॉल हो गई थी, जिस पर उन्होंने केन विलियमसन को बोल्ड किया था। माइकल ब्रेसवेल ने भी 73 गेंद में छह चौकों से 47 रन की उपयोगी पारी खेली। टॉम ब्लंडेल (29) और नाथन स्मिथ (23) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। वेस्टइंडीज की ओर से एक या दो नहीं, बल्कि चार गेंदबाजों ने 2-2 विकेट निकाले। एक गेंदबाज ने एक विकेट अपने नाम किया।
ओजाय शील्ड्स (34 रन पर दो विकेट), जस्टिन ग्रीव्स (35 रन पर दो विकेट), जेडेन सील्स (44 रन देकर 2 विकेट) और केमार रोच (47 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के कई बल्लेबाजों को इस मैच में शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। बल्लेबाजी इस पिच पर मुश्किल लग रही है, लेकिन कैरेबियाई टीम कीवी टीम को चुनौती दे सकती है, क्योंकि खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट खोकर 86 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज की टीम बड़ा स्कोर बना सकती है।
मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में यह न्यूजीलैंड की पहली सीरीज है। वह एकमात्र टीम है जिसने इससे पहले मौजूदा चक्र में कोई मैच नहीं खेला है। न्यूजीलैंड ने 2025 एकमात्र अन्य सीरीज अगस्त में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी और इसमें 2-0 से जीत दर्ज की थी, लेकिन वह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं थी। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन रह चुकी है, जब 2021 में उन्होंने WTC फाइनल में भारत को हराया था। हालांकि, इसके बाद टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।