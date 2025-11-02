T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले केन विलियमसन ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, न्यूजीलैंड को दिया तगड़ा झटका

Cricket Logo
Kane Williamson has announced his retirement from T20I Cricket big blow for New Zealand ahead T20 World Cup 2026
संक्षेप: T20 World Cup 2026 से 3 महीने पहले केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे सीनियर प्लेयर थे और भारत की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। 

Sun, 2 Nov 2025 07:15 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से करीब 3 महीने पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम को भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा इवेंट से पहले बड़ा झटका लगा है। केन विलियमसन ने 93 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद अपने टी20 इंटरनेशनल करियर को विराम देने का फैसला किया है। वे वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज को मिस करेंगे, क्योंकि वे दिसंबर में खेली जाने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे।

35 वर्षीय विलियमसन 33 की औसत से 2575 रन बनाकर न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास ले रहे हैं, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 का सर्वोच्च स्कोर शामिल है। विलियमसन ने 2011 में अपना टी20I डेब्यू किया था। इसके बाद से 75 मैचों में न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की। टीम को उन्होंने दो बार ICC टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल (2016 और 2022) और एक बार फाइनल (2021) में पहुंचाया था। विलियमसन ने कहा कि सबसे छोटे प्रारूप से हटने का यह सही समय था।

केन विलियमसन ने रिटायरमेंट को लेकर दिए बयान में कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसका हिस्सा बनकर मुझे लंबे समय से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरे और टीम के लिए सही समय है। इससे टीम को सीरीज को आगे बढ़ाने और अपने अगले प्रमुख लक्ष्य, टी20 विश्व कप, के लिए स्पष्टता मिलती है। बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं और अगला दौर इन खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति जागरूक करने और उन्हें विश्व कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। डेरिल मिचेल एक शानदार कप्तान और लीडर हैं - इस टीम के साथ उन्होंने वास्तव में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। अब इस प्रारूप में ब्लैककैप्स को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और मैं दूर से उनका समर्थन करूंगा।"

फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहेंगे विलियमसन

न्यूजीलैंड के सर्वकालिक शीर्ष रन स्कोरर ने कहा कि वह अपने वनडे और टेस्ट भविष्य के बारे में खुले विचारों वाले हैं और उनका अभी ध्यान वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी पर है, जो 2 दिसंबर को क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। बता दें कि केन विलियमसन के पास न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वे अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि, वे दुनिया की अलग-अलग टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे।

